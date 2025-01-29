Куряча грудка у вершково-грибному соусі: рецепт вишуканої страви (відео)

Ця страва підійде як для вечері в будні, так і для вишуканої вечері з друзями.

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Швидкий рецепт курячої грудки у вершковому соусі з грибами, який є справжнім героєм цієї страви. Це чудовий варіант соусу для пісного м'яса курячої грудки, що додає соковитості та вау-ефекту! Рецептом поділилися на сайті Recipe Tin Eats.

Для цієї страви використовується дві курячі грудки, які розрізають горизонтально, щоб отримати чотири стейки. Філе стегна без кісток теж підійде. Якщо ви використовуєте стегна, то рекомендується відбити м'ясо, щоб вирівняти товщину і отримати більш рівну поверхню, щоб воно просмажилося до більш рівномірної хрусткої скоринки.

Тут підійдуть будь-які види невеликих грибів, які можна нарізати скибочками. Гливи або гриби шиітаке чудово підійдуть — або стандартні білі печериці.

І обов'язковий секретний інгредієнт — біле вино, яке додасть соусу смаку, особливо якщо використовувати його для деглазування сковороди. Деглазування — це коли ви використовуєте рідину (вино в даному випадку) для розчинення золотистих шматочків, які прилипли до дна сковорідки після подачі курки.

І до такої страви чудово підійде гарнір, який вбере весь соус: картопляне пюре, або його низьковуглеводна версія — вершкове пюре з цвітної капусти.

Паста, полента, пюре з бобів або простий рис теж підійдуть.

Курка у вершково-грибному соусі

Інгредієнти:

2 курячі грудки, великі (без кісток і шкіри) — 600-700 г;

1/2 ч. л. солі;

чорний перець;

1/4 склянки борошна;

15 г / 1 ст. л. несолоного вершкового масла.

Для грибного соусу:

30 г / 2 ст. л. несолоного вершкового масла;

300 г грибів, нарізаних скибочками;

2 зубчики часнику, подрібнених;

1/4 склянки сухого білого вина;

1/2 склянки курячого або овочевого бульйону (або теплої води);

1 склянка густих вершків, жирних;

1/2 склянки пармезану, дрібно натертого на тертці.

Розділіть грудку: розріжте кожну грудку навпіл по горизонталі, щоб вийшло 4 тонких стейки.

Посипте борошном: посипте кожен бік сіллю і перцем, потім посипте борошном і розподіліть його пальцями по всій поверхні.

Розтопіть 15 г олії у великій сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні. Додайте курку і готуйте з кожного боку по 2 1/2 хвилини до золотисто-коричневого кольору і повної готовності. Вийміть зі сковороди, накрийте кришкою і тримайте в теплі.

Приготуйте гриби: у ту саму пательню додайте олію, що залишилася, і збільште вогонь до сильного. Додайте гриби і готуйте 4 хвилини. Потім додайте часник, дрібку солі та перцю і продовжуйте готувати ще хвилину, поки часник і гриби не стануть золотистими.

Дегласуйте сковорідку: додайте біле вино — воно буде булькати і виділяти пар! Готуйте 30 секунд, зішкрібаючи пригоріле дно сковорідки, поки вино майже не випарується, а запах алкоголю не зникне.

Додайте курячий бульйон, інтенсивно готуйте протягом 1 хвилини, щоб він майже випарувався. Потім додайте вершки, зменшіть вогонь до середнього і варіть протягом 2 хвилин, доки він не зменшиться в об'ємі та злегка не загусне. Додайте пармезан, спробуйте і за потреби додайте більше солі та перцю.

Поверніть курку в соус на 30 секунд (щоб вона злегка прогрілася) і подавайте з гарніром за вашим вибором.

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