Беляши: как приготовить вкуснейший и сочный перекус

Беляши можно делать с отверстием посередине, а можно и без него.

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Беляш, или перемяч, – популярная уличная закуска, которую можно купить в любом привокзальном киоске. Приготовить беляши можно и дома, главное – найти "свой" рецепт. Кулинарный блогер Дария Дарико поделилась своим способом приготовить это сытное и вкусное блюдо.

Беляши

Ингредиенты:

молоко или кефир – 400 мл;

яйцо – 1 шт;

свежие дрожжи – 25 гр;

соль – 1 ч. л;

сахар – 2 ст. л;

мука – 700-800 гр;

растительное масло для жарки.

Для начинки:

фарш говяжий (телячий, куриный или индюшачий) – 1 кг;

лук – 1 шт;

соль, перец.

Способ приготовления:

Для приготовления беляшей все продукты должны быть комнатной температуры. Дрожжи засыпать сахаром, перетереть. Влить теплое молоко, добавить яйцо, соль, перемешать. Равномерно всыпать муку, не торопясь, чтоб не перебить тесто, замесить. Переложить тесто в смазанную маслом миску, смазать сверху маслом, накрыть полотенцем, оставить подходить на 1,5 часа в теплом месте.

В фарш добавить перебитую на блендере луковицу, посолить (примерно 1 ст.л.), поперчить и вымесить. Готовое тесто разделить на кусочки и слепить беляши, как показано на видео, оставляя отверстие диаметром примерно 2 см. В центр каждого беляша положить мясо, примерно по 50 гр. Беляши можно делать без отверстия.

Жарить беляши в разогретом масле. Сначала нужно положить их отверстием вниз, жарить минут 5, после чего перевернуть и жарить еще около 3 минут. Готовые беляши переложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Вкуснее всего беляши – горячие.

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