Біляші: як приготувати смачний і соковитий перекус

Біляші можна робити з отвором посередині, а можна і без нього.

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Біляш, або перемяч, — популярна вулична закуска, яку можна купити в будь-якому привокзальному кіоску. Приготувати біляші можна і вдома, головне – знайти "свій" рецепт. Кулінарна блогерка Дарія Даріко поділилася своїм способом приготувати цю ситну та смачну страву.

Біляші

Інгредієнти:

молоко або кефір – 400 мл;

яйце – 1 шт;

свіжі дріжджі – 25 г;

сіль – 1 ч. л;

цукор – 2 ст. л;

борошно – 700-800 г;

рослинна олія для смаження.

Для начинки:

фарш яловичий (телячий, курячий або індичий) – 1 кг;

цибуля – 1 шт;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Для приготування біляшів усі продукти мають бути кімнатної температури. Дріжджі засипати цукром, перетерти. Влити тепле молоко, додати яйце, сіль, перемішати. Рівномірно всипати борошно, не поспішаючи, щоб не перебити тісто, замісити. Перекласти тісто в змащену олією миску, змастити зверху олією, накрити рушником, залишити підходити на 1,5 години в теплому місці.

У фарш додати перебиту на блендері цибулину, посолити (приблизно 1 ст.л.), поперчити і вимісити. Готове тісто розділити на шматочки і зліпити біляші, як показано на відео, залишаючи отвір діаметром приблизно 2 см. У центр кожного біляша покласти м'ясо, приблизно по 50 гр. Біляші можна робити без отвору.

Смажити біляші в розігрітій олії. Спочатку потрібно покласти їх отвором донизу, смажити хвилин 5, після чого перевернути і смажити ще близько 3 хвилин. Готові біляші перекласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

Найсмачніші біляші — гарячі.

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