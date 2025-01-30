Сливочный пирог с яблоками: рецепт потрясающего десерта (видео)
Такой яблочный пирог готовят в Италии и он славится тающей нежной начинкой.
Яблочные пироги очень популярны во всем мире. И рецептов приготовления огромное количество. Но этот пирог отличается тем, что он получается невероятно нежным и мягким, а яблоки обволакивает тонкий слой теста. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Его также можно подавать, положив рядом шарик ванильного мороженого и посыпав сверху корицей. Вы можете использовать любые сорта яблок, которые хотите.
Яблочный пирог
Ингредиенты:
- 500 г яблок;
- 2 яйца;
- 100 г сахара;
- 1 щепотка соли;
- 1 лимон;
- 100 мл молока;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 180 г муки.
Яблоки очистите и мелко нарежьте мандолиной, положите в миску и добавьте лимонный сок, чтобы они не потемнели. Возьмите яйца и разбейте их в миску вместе со щепоткой соли, взбивайте несколько минут, затем добавьте сахар и ванильный сахар.
Хорошо взбиваем смесь, пока она не станет пенистой и воздушной. Затем добавьте молоко и цедру лимона, просеянную муку и разрыхлитель. Взбивайте еще несколько минут.
Всыпьте в смесь нарезанные яблоки и перемешайте. Берем форму, смазываем ее сливочным маслом и посыпаем мукой, аккуратно выливаем внутрь тесто, выпекаем при температуре 180° около 50 минут.
Когда все будет готово, достаньте яблочный пирог из духовки и дайте остыть, затем посыпьте сверху сахарной пудрой, нарежьте ломтиками и подавайте.
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