Сливочный пирог с яблоками: рецепт потрясающего десерта (видео)

Такой яблочный пирог готовят в Италии и он славится тающей нежной начинкой.

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Яблочные пироги очень популярны во всем мире. И рецептов приготовления огромное количество. Но этот пирог отличается тем, что он получается невероятно нежным и мягким, а яблоки обволакивает тонкий слой теста. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Яблочный пирог

Его также можно подавать, положив рядом шарик ванильного мороженого и посыпав сверху корицей. Вы можете использовать любые сорта яблок, которые хотите.

Яблочный пирог

Ингредиенты:

500 г яблок;

2 яйца;

100 г сахара;

1 щепотка соли;

1 лимон;

100 мл молока;

1 пакетик ванильного сахара;

1 пакетик разрыхлителя;

180 г муки.

Яблоки очистите и мелко нарежьте мандолиной, положите в миску и добавьте лимонный сок, чтобы они не потемнели. Возьмите яйца и разбейте их в миску вместе со щепоткой соли, взбивайте несколько минут, затем добавьте сахар и ванильный сахар.

Хорошо взбиваем смесь, пока она не станет пенистой и воздушной. Затем добавьте молоко и цедру лимона, просеянную муку и разрыхлитель. Взбивайте еще несколько минут.

Всыпьте в смесь нарезанные яблоки и перемешайте. Берем форму, смазываем ее сливочным маслом и посыпаем мукой, аккуратно выливаем внутрь тесто, выпекаем при температуре 180° около 50 минут.

Когда все будет готово, достаньте яблочный пирог из духовки и дайте остыть, затем посыпьте сверху сахарной пудрой, нарежьте ломтиками и подавайте.

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