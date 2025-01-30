Вершковий пиріг із яблуками: рецепт разючого десерту (відео)

Такий яблучний пиріг готують в Італії і він славиться ніжною начинкою, що тане.

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Яблучні пироги дуже популярні в усьому світі. І рецептів приготування величезна кількість. Але цей пиріг вирізняється тим, що він виходить неймовірно ніжним і м'яким, а яблука обволікає тонкий шар тіста. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Яблучний пиріг

Його також можна подавати, поклавши поруч кульку ванільного морозива і посипавши зверху корицею. Ви можете використовувати будь-які сорти яблук, які хочете.

Яблучний пиріг

Інгредієнти:

500 г яблук;

2 яйця;

100 г цукру;

1 щіпка солі;

1 лимон;

100 мл молока;

1 пакетик ванільного цукру;

1 пакетик розпушувача;

180 г борошна.

Яблука очистіть і дрібно наріжте мандоліною, покладіть у миску і додайте лимонний сік, щоб вони не потемніли. Візьміть яйця і розбийте їх у миску разом із дрібкою солі, збивайте кілька хвилин, потім додайте цукор і ванільний цукор.

Добре збиваємо суміш, поки вона не стане пінистою і повітряною. Потім додайте молоко і цедру лимона, просіяне борошно і розпушувач. Збивайте ще кілька хвилин.

Всипте в суміш нарізані яблука та перемішайте. Беремо форму, змащуємо її вершковим маслом і посипаємо борошном, акуратно виливаємо всередину тісто, випікаємо за температури 180° приблизно 50 хвилин.

Коли все буде готово, дістаньте яблучний пиріг із духовки і дайте охолонути, потім посипте зверху цукровою пудрою, наріжте скибочками і подавайте.

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