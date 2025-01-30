Быстро и сытно: рецепт лаваша с сочной начинкой из курицы

Для приготовления закуски можно брать любой сыр, например, сулугуни.

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Сытный перекус из лаваша и курицы – блюдо, которое утолит голод и насытит на несколько часов. Его можно брать с собой в школу или на работу, а также приготовить к приходу гостей, поскольку это не займет много времени. Своим рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья Жук.

Лаваш в хрустящей корочке

Ингредиенты:

куриное филе – 500 гр;

приправа для курицы – 1 ч. л;

соль – 0,5-1 ч. л;

растительное масло для жарки;

болгарский перец;

помидор – 0,5 шт;

петрушка;сыр – 150 гр;

кукурузные хлопья несладкие – 150 гр;

яйца – 1-2 шт.

Способ приготовления:

Куриное филе порезать на небольшие кусочки, добавить приправу для курицы и соль по вкусу, хорошо перемешать.

На сковороду налить растительное масло, разогреть и выложить мяса. Жарить на среднем огне.

Пока мясо жарится, болгарский перец почистить и добавить его в мясо, жарить еще несколько минут.

Готовое мясо выложить в миску, дать ему немного остыть. Затем добавить 1/2 помидора и мелко нарезанную зелень. Сыр (любой, по вкусу) натереть на терке и высыпать в миску. Все хорошо перемешать.

Кукурузные хлопья измельчить с помощью деревянной скалки.

На круглый лаваш выложить начинку и завернуть. Обвалять сначала во взбитом яйце, а затем – в кукурузных хлопьях и выложить на противень, застеленный пергаментом. Сверху еще посыпать оставшимся натертым сыром. Выпекать в разогретой духовке примерно 15-20 минут.

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