Швидко і ситно: рецепт лаваша із соковитою начинкою з курки

Для приготування закуски можна брати будь-який сир, наприклад, сулугуні.

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Ситний перекус із лаваша та курки — страва, яка вгамує голод і наситить на кілька годин. Її можна брати з собою в школу або на роботу, а також приготувати до приходу гостей, оскільки це не займе багато часу. Своїм рецептом поділилася кулінарна блогерка Наталія Жук.

Лаваш у хрусткій скоринці

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

приправа для курки – 1 ч. л;

сіль – 0,5-1 ч. л;

рослинна олія для смаження;

болгарський перець;

помідор – 0,5 шт;

петрушка; сир – 150 гр;

кукурудзяні пластівці несолодкі – 150 г;

яйця – 1-2 шт.

Спосіб приготування:

Куряче філе порізати на невеликі шматочки, додати приправу для курки і сіль за смаком, добре перемішати.

На пательню налити рослинну олію, розігріти та викласти м'яса. Смажити на середньому вогні.

Поки м'ясо смажиться, болгарський перець почистити і додати його в м'ясо, смажити ще кілька хвилин.

Готове м'ясо викласти в миску, дати йому трохи охолонути. Потім додати 1/2 помідора і дрібно нарізану зелень. Сир (будь-який, за смаком) натерти на тертці і висипати в миску. Усе добре перемішати.

Кукурудзяні пластівці подрібнити за допомогою дерев'яної качалки.

На круглий лаваш викласти начинку і загорнути. Обваляти спочатку у збитому яйці, а потім — у кукурудзяних пластівцях і викласти на деко, застелене пергаментом. Зверху ще посипати рештою натертого сиру. Випікати в розігрітій духовці приблизно 15-20 хвилин.

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