Идеально к ужину: рецепт куриных фрикаделек в сливочном соусе
Идеальным дополнением к фрикаделькам будет картофельное пюре. Однако к ним можно приготовить и любой другой гарнир.
Картофельное пюре с куриными фрикадельками в сливочном соусе – лучшее, что можно приготовить на ужин. Сочное мясо в ароматной подливке легко приготовить, если воспользоваться рецептом кулинарного блогера Натальи Жук. Порадуйте своих родных вкусным и сытным блюдом.
Куриные фрикадельки в сливочном соусе
Ингредиенты:
- куриное филе – 500-600 гр;
- лук;
- зелень (укроп, петрушка);
- яйцо;
- соль, черный перец по вкусу;
- масло для жарки;
- паприка – 1 ч. л;
- сливочное масло – 20 гр;
- чеснок – 2 зубчика;
- шампиньоны – 300 гр;
- томатный соус – 1 ст. л;
- сливки (10%-15% жирности) – 200 мл;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Куриное филе нарезать на кусочки и измельчить в блендере. Пересыпать его в миску. Луковицу мелко порезать и половину добавить к фаршу. Туда же отправить зелень, вбить яйцо, посолить и поперчить по вкусу, добавить чайную ложку паприки. Все хорошо вымешать.
На сковороде разогреть растительное масло.
Сделать небольшие фрикадельки. Чтобы фарш не прилипал к рукам, их лучше смочить в подсолнечном масле или в воде. Выложить фрикадельки на сковороду и обжарить с обеих сторон на среднем огне до золотистого цвета.
Готовые фрикадельки убрать со сковороды, а туда выложить 20 гр сливочного масла и половину оставшегося лука, а также натереть чеснок. Обжарить на протяжении 1-2 минут и выложить нарезанные грибы шампиньоны. Готовить около 5 минут. Добавить столовую ложку томатного соуса и теплые сливки. Посолить и поперчить по вкусу.
Все перемешать и выложить обратно фрикадельки. Если соус получился густой, его можно слегка разбавить водой.
Готовить под закрытой крышкой еще 2 или 3 минуты.
К фрикаделькам можно приготовить картофельное пюре или любой другой гарнир. При подаче гарнир можно полить соусом с фрикаделек.
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