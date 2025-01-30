Идеально к ужину: рецепт куриных фрикаделек в сливочном соусе

Идеальным дополнением к фрикаделькам будет картофельное пюре. Однако к ним можно приготовить и любой другой гарнир.

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Картофельное пюре с куриными фрикадельками в сливочном соусе – лучшее, что можно приготовить на ужин. Сочное мясо в ароматной подливке легко приготовить, если воспользоваться рецептом кулинарного блогера Натальи Жук. Порадуйте своих родных вкусным и сытным блюдом.

Куриные фрикадельки в сливочном соусе

Ингредиенты:

куриное филе – 500-600 гр;

лук;

зелень (укроп, петрушка);

яйцо;

соль, черный перец по вкусу;

масло для жарки;

паприка – 1 ч. л;

сливочное масло – 20 гр;

чеснок – 2 зубчика;

шампиньоны – 300 гр;

томатный соус – 1 ст. л;

сливки (10%-15% жирности) – 200 мл;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать на кусочки и измельчить в блендере. Пересыпать его в миску. Луковицу мелко порезать и половину добавить к фаршу. Туда же отправить зелень, вбить яйцо, посолить и поперчить по вкусу, добавить чайную ложку паприки. Все хорошо вымешать.

На сковороде разогреть растительное масло.

Сделать небольшие фрикадельки. Чтобы фарш не прилипал к рукам, их лучше смочить в подсолнечном масле или в воде. Выложить фрикадельки на сковороду и обжарить с обеих сторон на среднем огне до золотистого цвета.

Готовые фрикадельки убрать со сковороды, а туда выложить 20 гр сливочного масла и половину оставшегося лука, а также натереть чеснок. Обжарить на протяжении 1-2 минут и выложить нарезанные грибы шампиньоны. Готовить около 5 минут. Добавить столовую ложку томатного соуса и теплые сливки. Посолить и поперчить по вкусу.

Все перемешать и выложить обратно фрикадельки. Если соус получился густой, его можно слегка разбавить водой.

Готовить под закрытой крышкой еще 2 или 3 минуты.

К фрикаделькам можно приготовить картофельное пюре или любой другой гарнир. При подаче гарнир можно полить соусом с фрикаделек.

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