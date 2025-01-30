Ідеально до вечері: рецепт курячих фрикадельок у вершковому соусі
Ідеальним доповненням до фрикадельок буде картопляне пюре. Однак до них можна приготувати і будь-який інший гарнір.
Картопляне пюре з курячими фрикадельками у вершковому соусі — найкраще, що можна приготувати на вечерю. Соковите м'ясо в ароматній підливці легко приготувати, якщо скористатися рецептом кулінарної блогерки Наталії Жук. Порадуйте своїх рідних смачною та ситною стравою.
Курячі фрикадельки у вершковому соусі
Інгредієнти:
- куряче філе – 500-600 г;
- цибуля;
- зелень (кріп, петрушка);
- яйце;
- сіль, чорний перець за смаком;
- олія для смаження;
- паприка – 1 ч. л;
- вершкове масло – 20 г;
- часник – 2 зубчики;
- печериці – 300 г;
- томатний соус – 1 ст. л;
- вершки (10%-15% жирності) – 200 мл;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування:
Куряче філе нарізати на шматочки та подрібнити в блендері. Пересипати його в миску. Цибулину дрібно порізати й половину додати до фаршу. Туди ж відправити зелень, вбити яйце, посолити й поперчити за смаком, додати чайну ложку паприки. Усе добре вимішати.
На сковороді розігріти олію.
Зробити невеликі фрикадельки. Щоб фарш не прилипав до рук, їх краще змочити в соняшниковій олії або у воді. Викласти фрикадельки на сковорідку й обсмажити з обох боків на середньому вогні до золотистого кольору.
Готові фрикадельки прибрати зі сковорідки, а туди викласти 20 гр вершкового масла і половину цибулі, що залишилася, а також натерти часник. Обсмажити протягом 1-2 хвилин і викласти нарізані гриби печериці. Готувати близько 5 хвилин. Додати столову ложку томатного соусу і теплі вершки. Посолити та поперчити за смаком.
Усе перемішати і викласти назад фрикадельки. Якщо соус вийшов густий, його можна злегка розбавити водою.
Готувати під закритою кришкою ще 2 або 3 хвилини.
До фрикадельок можна приготувати картопляне пюре або будь-який інший гарнір. При подачі гарнір можна полити соусом із фрикадельок.
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