Ідеально до вечері: рецепт курячих фрикадельок у вершковому соусі

Ідеальним доповненням до фрикадельок буде картопляне пюре. Однак до них можна приготувати і будь-який інший гарнір.

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Картопляне пюре з курячими фрикадельками у вершковому соусі — найкраще, що можна приготувати на вечерю. Соковите м'ясо в ароматній підливці легко приготувати, якщо скористатися рецептом кулінарної блогерки Наталії Жук. Порадуйте своїх рідних смачною та ситною стравою.

Курячі фрикадельки у вершковому соусі

Інгредієнти:

куряче філе – 500-600 г;

цибуля;

зелень (кріп, петрушка);

яйце;

сіль, чорний перець за смаком;

олія для смаження;

паприка – 1 ч. л;

вершкове масло – 20 г;

часник – 2 зубчики;

печериці – 300 г;

томатний соус – 1 ст. л;

вершки (10%-15% жирності) – 200 мл;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізати на шматочки та подрібнити в блендері. Пересипати його в миску. Цибулину дрібно порізати й половину додати до фаршу. Туди ж відправити зелень, вбити яйце, посолити й поперчити за смаком, додати чайну ложку паприки. Усе добре вимішати.

На сковороді розігріти олію.

Зробити невеликі фрикадельки. Щоб фарш не прилипав до рук, їх краще змочити в соняшниковій олії або у воді. Викласти фрикадельки на сковорідку й обсмажити з обох боків на середньому вогні до золотистого кольору.

Готові фрикадельки прибрати зі сковорідки, а туди викласти 20 гр вершкового масла і половину цибулі, що залишилася, а також натерти часник. Обсмажити протягом 1-2 хвилин і викласти нарізані гриби печериці. Готувати близько 5 хвилин. Додати столову ложку томатного соусу і теплі вершки. Посолити та поперчити за смаком.

Усе перемішати і викласти назад фрикадельки. Якщо соус вийшов густий, його можна злегка розбавити водою.

Готувати під закритою кришкою ще 2 або 3 хвилини.

До фрикадельок можна приготувати картопляне пюре або будь-який інший гарнір. При подачі гарнір можна полити соусом із фрикадельок.

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