Всего 210 ккал: рецепт вкусного салата для худеющих

Салат можно заправить либо нежирным йогуртом, либо сметаной.

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Если вы на диете, а чувство голода сводит с ума, есть решение. Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом салата, который получается вкусным, сытным, утоляет голод на несколько часов и при этом совершенно не мешает вам дальше сбрасывать вес. В нем всего 210 ккал, но он очень питательный и полностью обеспечит потребность организма в белке.

Салат для похудения

Ингредиенты:

консервированный тунец – 150 гр;

фасоль без сахара или отварная – 200 гр;

большой огурец – 1 шт;

яйца – 2 шт;

йогурт (2%-4%) или сметана (10%-15%) – 2 ст. л;

соль, черный перец, 1/2 ч л горчица по желанию;

зеленый лук.

Способ приготовления:

Яйца отварить до готовности, остудить, почистить, порезать кубиками. С тунца слить жидкость, огурец тоже почистить от кожуры (по желанию) и порезать, зеленый лук тоже порезать. Все ингредиенты смешать в миске, посолить, поперчить и заправить йогуртом или сметаной.

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