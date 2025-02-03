Всего 210 ккал: рецепт вкусного салата для худеющих
Салат можно заправить либо нежирным йогуртом, либо сметаной.
Если вы на диете, а чувство голода сводит с ума, есть решение. Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом салата, который получается вкусным, сытным, утоляет голод на несколько часов и при этом совершенно не мешает вам дальше сбрасывать вес. В нем всего 210 ккал, но он очень питательный и полностью обеспечит потребность организма в белке.
Салат для похудения
Ингредиенты:
консервированный тунец – 150 гр;
- фасоль без сахара или отварная – 200 гр;
- большой огурец – 1 шт;
- яйца – 2 шт;
- йогурт (2%-4%) или сметана (10%-15%) – 2 ст. л;
- соль, черный перец, 1/2 ч л горчица по желанию;
- зеленый лук.
Способ приготовления:
Яйца отварить до готовности, остудить, почистить, порезать кубиками. С тунца слить жидкость, огурец тоже почистить от кожуры (по желанию) и порезать, зеленый лук тоже порезать. Все ингредиенты смешать в миске, посолить, поперчить и заправить йогуртом или сметаной.
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