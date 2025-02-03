Усього 210 ккал: рецепт смачного салату для тих, хто худне

Салат можна заправити або нежирним йогуртом, або сметаною.

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Якщо ви на дієті, а відчуття голоду зводить з розуму, є рішення. Кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася рецептом салату, який виходить смачним, ситним, втамовує голод на кілька годин і при цьому абсолютно не заважає вам далі скидати вагу. У ньому всього 210 ккал, але він дуже поживний і повністю забезпечить потребу організму в білку.

Салат для схуднення

Інгредієнти:

консервований тунець – 150 г;

квасоля без цукру або відварна – 200 г;

великий огірок – 1 шт;

яйця – 2 шт;

йогурт (2%-4%) або сметана (10%-15%) – 2 ст. л;

сіль, чорний перець, 1/2 ч. л. гірчиці за бажанням;

зелена цибуля.

Спосіб приготування:

Яйця відварити до готовності, остудити, почистити, порізати кубиками. З тунця злити рідину, огірок теж почистити від шкірки (за бажанням) і порізати, зелену цибулю теж порізати. Усі інгредієнти змішати в мисці, посолити, поперчити і заправити йогуртом або сметаною.

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