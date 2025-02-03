Усього 210 ккал: рецепт смачного салату для тих, хто худне
Салат можна заправити або нежирним йогуртом, або сметаною.
Якщо ви на дієті, а відчуття голоду зводить з розуму, є рішення. Кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася рецептом салату, який виходить смачним, ситним, втамовує голод на кілька годин і при цьому абсолютно не заважає вам далі скидати вагу. У ньому всього 210 ккал, але він дуже поживний і повністю забезпечить потребу організму в білку.
Салат для схуднення
Інгредієнти:
- консервований тунець – 150 г;
- квасоля без цукру або відварна – 200 г;
- великий огірок – 1 шт;
- яйця – 2 шт;
- йогурт (2%-4%) або сметана (10%-15%) – 2 ст. л;
- сіль, чорний перець, 1/2 ч. л. гірчиці за бажанням;
- зелена цибуля.
Спосіб приготування:
Яйця відварити до готовності, остудити, почистити, порізати кубиками. З тунця злити рідину, огірок теж почистити від шкірки (за бажанням) і порізати, зелену цибулю теж порізати. Усі інгредієнти змішати в мисці, посолити, поперчити і заправити йогуртом або сметаною.
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