Торт "Кофейная пушинка": рецепт нежного и легкого десерта
В этом тортике много творожно-сливочной начинки с кофейным привкусом и кусочками шоколада.
Если хочется приготовить простой и нежный десерт, то попробуйте торт "Кофейная пушинка". В нем много творожно-сливочной начинки с добавлением кофе и шоколада. И совсем тонкий легкий коржик. Готовить нужно накануне подачи, чтобы ночь торт успел постоять в холодильнике. Рецептом поделились на сайте Foodsyn.
Торт "Кофейная пушинка"
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 100 г
- сливки — 500 мл;
- желатин — 10 г;
- капучино — 2 стика;
- два яйца;
- разрыхлитель теста — 1 ч. л;
- творог — 800 г;
- сахар — 350 г;
- шоколад молочный — 150 г.
Сначала делаем тесто: взбиваем яйца и сахар, затем всыпаем муку и разрыхлитель. В смазанную маслом форму выливаем тесто тонким слоем и выпекаем при 180 градусов около 20 минут. Если форма разъемная — это идеальный вариант. Остудите корж и делайте начинку. Если неразъемная, тогда вытягиваем корж, кладем пищевую пленку в форму, оставив со всех сторон края, достаточные для того, чтобы потом вытащить готовый торт.
Взбиваем творог. Если творог с комочками, его рекомендуется протирать через сито.
Смешиваем капучино, 50-70 мл воды, сахар и добавляем в творог. Готовим желатин по инструкции, которая указана на пакете. Перемешиваем желатин с творожной массой. Шоколад рубим ножом, смешиваем с начинкой и минут на 20 ставим ее в холодильник. Взбиваем сливки и добавляем в крем.
Выкладываем начинку на корж. Украшаем оставшимся шоколадом, ставим на ночь в холодильник.
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