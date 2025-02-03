Торт "Кофейная пушинка": рецепт нежного и легкого десерта

В этом тортике много творожно-сливочной начинки с кофейным привкусом и кусочками шоколада.

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Если хочется приготовить простой и нежный десерт, то попробуйте торт "Кофейная пушинка". В нем много творожно-сливочной начинки с добавлением кофе и шоколада. И совсем тонкий легкий коржик. Готовить нужно накануне подачи, чтобы ночь торт успел постоять в холодильнике. Рецептом поделились на сайте Foodsyn.

Торт "Кофейная пушинка"

Ингредиенты:

мука пшеничная — 100 г

сливки — 500 мл;

желатин — 10 г;

капучино — 2 стика;

два яйца;

разрыхлитель теста — 1 ч. л;

творог — 800 г;

сахар — 350 г;

шоколад молочный — 150 г.

Сначала делаем тесто: взбиваем яйца и сахар, затем всыпаем муку и разрыхлитель. В смазанную маслом форму выливаем тесто тонким слоем и выпекаем при 180 градусов около 20 минут. Если форма разъемная — это идеальный вариант. Остудите корж и делайте начинку. Если неразъемная, тогда вытягиваем корж, кладем пищевую пленку в форму, оставив со всех сторон края, достаточные для того, чтобы потом вытащить готовый торт.

Взбиваем творог. Если творог с комочками, его рекомендуется протирать через сито.

Смешиваем капучино, 50-70 мл воды, сахар и добавляем в творог. Готовим желатин по инструкции, которая указана на пакете. Перемешиваем желатин с творожной массой. Шоколад рубим ножом, смешиваем с начинкой и минут на 20 ставим ее в холодильник. Взбиваем сливки и добавляем в крем.

Выкладываем начинку на корж. Украшаем оставшимся шоколадом, ставим на ночь в холодильник.

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