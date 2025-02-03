Торт "Кавова пушинка": рецепт ніжного та легкого десерту

В цьому тортику багато сирно-вершкової начинки із кавовим присмаком та шматочками шоколаду.

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Якщо хочеться приготувати простий та ніжний десерт, то спробуйте торт "Кавова пушинка". В ньому багато сирно-вершкової начинки із додаванням кави та шоколаду. Та зовсім тонкий легкий коржик. Готувати потрібно напередодні подачі, щоб ніч торт встиг постояти у холодильнику. Рецептом поділились на сайті Foodsyn.

Торт "Кавова пушинка"

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 100 г

вершки – 500 мл;

желатин — 10 г;

капучіно – 2 стіка;

два яйця;

розпушувач тіста — 1 ч. л.;

кисломолочний сир — 800 г;

цукор — 350 г;

шоколад молочний — 150 г.

Спочатку робимо тісто: збиваємо яйця та цукор, потім всипаємо борошно та розпушувач. У змащену маслом форму виливаємо тісто тонким шаром та випікаємо при 180 градусів близько 20 хвилин. Якщо форма роз'ємна – це ідеальний варіант. Остудіть корж та робіть начинку. Якщо нероз'ємна, тоді витягаємо корж, кладемо харчову плівку у форму, залишивши з усіх боків краї, достатні для того, щоб потім витягнути готовий торт.

Збиваємо кисломолочний сир. Якщо сир з грудочками, його рекомендується протирати через сито.

Змішуємо капучино, 50-70 мл води, цукор і додаємо в кисломолочний сир. Готуємо желатин по інструкції, яка вказана на пакеті. Перемішуємо желатин із сирковою масою. Шоколад рубаємо ножем, змішуємо з начинкою та хвилин на 20 ставимо її в холодильник. Збиваємо вершки та додаємо в крем.

Викладаємо начинку на корж. Прикрашаємо шоколадом, що залишився, ставимо на ніч в холодильник.

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