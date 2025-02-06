Бигос классический: рецепт вкусного блюда из свежей и квашеной капусты

Бигос – традиционное блюдо польской кухни и ее гастрономический символ.

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Кто придумал бигос и почему он так называется, историки кулинарии спорят до сих пор. Предполагается, что это даже название пришло из латыни, а ингредиенты "рубили" саблей. Но так это было, или нет, бигос (или бигус) – это сытное вкусное блюдо из капусты с мясом. Существует множество вариантов приготовления бигоса, так что любой может выбрать тот, который ему нравится. Рецептом поделились на сайте Kwestia Smaku.

Польский бигос

Ингредиенты:

500 г свинины (например, свиной ошеек);

200 г колбасы;

1 луковица;

2 столовые ложки растительного масла;

3 стакана бульона или воды;

30 г сушеных белых грибов;

2 столовые ложки сливового джема или несколько сушеных слив;

1 яблоко — по желанию;

1 кг квашеной капусты – можно заменить на 500 г квашеной капусты и 500 г свежей белокочанной;

1 столовая ложка томатной пасты;

1 столовая ложка муки;

1 столовая ложка сливочного масла.

Специи:

1 лавровый лист, 2 душистого перца, 1 чайная ложка тмина, 1 столовая ложка майорана.

Мясо нарежьте кубиками. Нарежьте лук кубиками и обжарьте на масле в большой кастрюле. Добавьте мясо и тщательно обжарьте.

Залейте 2 стаканами горячего бульона или воды с солью и перцем и доведите до кипения. Затем добавьте измельченные сушеные грибы, накройте крышкой, убавьте огонь и готовьте около 45 минут.

Добавьте лавровый лист, душистый перец, тмин, майоран, сливовый джем или рубленые сливы, очищенное и нарезанное кубиками яблоко и перемешайте.

Добавьте отжатую квашеную капусту и стакан воды, перемешайте. Накройте крышкой и готовьте около 15 минут.

Колбасу очистите, нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде. Добавьте к капусте и готовьте около 30 минут. В конце добавьте томатную пасту.

Обжарьте муку на сухой сковороде, когда она начнет коричневеть, добавьте столовую ложку масла и помешивайте, пока масло не растает.

Не выключая огонь, постепенно добавляйте несколько ложек капусты, постоянно помешивая. Переложите содержимое кастрюли обратно в кастрюлю, перемешайте и доведите до кипения.

Если мы используем копченую колбасу, ее можно не обжаривать. Если частично используете свежую капусту, но ее нужно нашинковать и перетереть солью, чтобы она пустила сок.

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