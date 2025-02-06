Бігос класичний: рецепт смачної страви зі свіжої та квашеної капусти

Бігос — традиційна страва польської кухні та її гастрономічний символ.

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Хто придумав бігос і чому він так називається, історики кулінарії сперечаються досі. Припускають, що ця навіть назва прийшла з латині, а інгредієнти "рубали" шаблею. Але так це було, чи ні, бігос (або бігус) — це ситна смачна страва з капусти з м'ясом. Існує безліч варіантів приготування бігоса, тож будь-хто може обрати той, який йому до вподоби. Рецептом поділилися на сайті Kwestia Smaku.

Польський бігос

Інгредієнти:

500 г свинини (наприклад, свинячий ошийок);

200 г ковбаси;

1 цибулина;

2 столові ложки рослинної олії;

3 склянки бульйону або води;

30 г сушених білих грибів;

2 столові ложки сливового джему або кілька сушених слив;

1 яблуко — за бажанням;

1 кг квашеної капусти — можна замінити на 500 г квашеної капусти і 500 г свіжої білоголової;

1 столова ложка томатної пасти;

1 столова ложка борошна;

1 столова ложка вершкового масла.

Спеції:

1 лавровий лист, 2 запашні перці, 1 чайна ложка кмину, 1 столова ложка майорану.

М'ясо наріжте кубиками. Наріжте цибулю кубиками та обсмажте на олії у великій каструлі. Додайте м'ясо та ретельно обсмажте.

Залийте 2 склянками гарячого бульйону або води із сіллю та перцем і доведіть до кипіння. Потім додайте подрібнені сушені гриби, накрийте кришкою, зменшіть вогонь і готуйте близько 45 хвилин.

Додайте лавровий лист, духмяний перець, кмин, майоран, сливовий джем або рубані сливи, очищене і нарізане кубиками яблуко і перемішайте.

Додайте віджату квашену капусту і склянку води, перемішайте. Накрийте кришкою і готуйте близько 15 хвилин.

Ковбасу почистіть, наріжте кубиками та обсмажте на сковороді. Додайте до капусти та готуйте близько 30 хвилин. Наприкінці додайте томатну пасту.

Обсмажте борошно на сухій сковорідці, коли воно почне коричневіти, додайте столову ложку олії та помішуйте, поки масло не розтане.

Не вимикаючи вогонь, поступово додавайте кілька ложок капусти, постійно помішуючи. Перекладіть вміст каструлі назад у каструлю, перемішайте і доведіть до кипіння.

Якщо ми використовуємо копчену ковбасу, її можна не обсмажувати. Якщо частково використовуєте свіжу капусту, але її потрібно нашаткувати і перетерти сіллю, щоб вона пустила сік.

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