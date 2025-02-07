Подойдет для поста и вегетарианской диеты: рецепт вкуснейшей капусты с грибами и черносливом

Чернослив придает этому блюду приятный копченый аромат.

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Капусту можно тушить с мясом и копечностями. Но можно приготовить вегетарианский вариант этого блюда и получится не менее вкусно. Капуста с сушеными грибами и черносливом подойдет для тех, кто не ест мяса, или, например, соблюдает пост. Рецептом поделились на сайте Kwestia Smaku.

Можно использовать только квашеную капусту, а можно половину порции заменить белокочанной капустой. Тогда получится менее интенсивный вкус.

Тушеная капуста с грибами и черносливом

Ингредиенты:

50 г сушеных грибов;

1 кг квашеной капусты;

1,5 стакана бульона;

2 луковицы;

4 столовые ложки растительного масла;

соль, перец, 2 лавровых листа, 4 душистого перца, 1 столовая ложка майорана, 1 чайная ложка тмина, 1/2 чайной ложки перца;

100 г чернослива;

1 столовая ложка муки.

Залейте сушеные грибы холодной водой и оставьте на ночь. На следующий день слейте воду, в которой замачивались грибы, добавьте новой воды (столько, чтобы она только покрыла грибы) и варите до мягкости около 20–25 минут.

Промойте квашеную капусту в сите, отожмите и нарежьте на более мелкие кусочки. Положите в большую кастрюлю.

Добавьте бульон и доведите до кипения. Готовьте под крышкой около 30 минут.

Тем временем нарежьте лук кубиками и обжарьте на масле.

Добавьте в капусту сушеные грибы вместе с водой, в которой они варились, жареный лук, лавровый лист, душистый перец, майоран, тмин и перец.

Добавьте измельченный чернослив, накройте крышкой и готовьте около 10 минут, пока капуста не станет мягкой.

Налейте в сковороду 2 столовые ложки масла, добавьте муку и размешивайте деревянной ложкой до образования светло-коричневой заправки. Добавьте к приготовленной капусте вместе с оставшимся луком. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Можно подавать.

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