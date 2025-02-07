Подойдет для поста и вегетарианской диеты: рецепт вкуснейшей капусты с грибами и черносливом
Чернослив придает этому блюду приятный копченый аромат.
Капусту можно тушить с мясом и копечностями. Но можно приготовить вегетарианский вариант этого блюда и получится не менее вкусно. Капуста с сушеными грибами и черносливом подойдет для тех, кто не ест мяса, или, например, соблюдает пост. Рецептом поделились на сайте Kwestia Smaku.
Можно использовать только квашеную капусту, а можно половину порции заменить белокочанной капустой. Тогда получится менее интенсивный вкус.
Тушеная капуста с грибами и черносливом
Ингредиенты:
- 50 г сушеных грибов;
- 1 кг квашеной капусты;
- 1,5 стакана бульона;
- 2 луковицы;
- 4 столовые ложки растительного масла;
- соль, перец, 2 лавровых листа, 4 душистого перца, 1 столовая ложка майорана, 1 чайная ложка тмина, 1/2 чайной ложки перца;
- 100 г чернослива;
- 1 столовая ложка муки.
Залейте сушеные грибы холодной водой и оставьте на ночь. На следующий день слейте воду, в которой замачивались грибы, добавьте новой воды (столько, чтобы она только покрыла грибы) и варите до мягкости около 20–25 минут.
Промойте квашеную капусту в сите, отожмите и нарежьте на более мелкие кусочки. Положите в большую кастрюлю.
Добавьте бульон и доведите до кипения. Готовьте под крышкой около 30 минут.
Тем временем нарежьте лук кубиками и обжарьте на масле.
Добавьте в капусту сушеные грибы вместе с водой, в которой они варились, жареный лук, лавровый лист, душистый перец, майоран, тмин и перец.
Добавьте измельченный чернослив, накройте крышкой и готовьте около 10 минут, пока капуста не станет мягкой.
Налейте в сковороду 2 столовые ложки масла, добавьте муку и размешивайте деревянной ложкой до образования светло-коричневой заправки. Добавьте к приготовленной капусте вместе с оставшимся луком. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Можно подавать.
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