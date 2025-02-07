Підійде для посту і вегетаріанської дієти: рецепт смачної капусти з грибами та чорносливом

Чорнослив надає цій страві приємного копченого аромату.

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Капусту можна тушкувати з м'ясом і копічностями. Але можна приготувати вегетаріанський варіант цієї страви і вийде не менш смачно. Капуста із сушеними грибами та чорносливом підійде для тих, хто не їсть м'яса, або, наприклад, дотримується посту. Рецептом поділилися на сайті Kwestia Smaku.

Можна використовувати тільки квашену капусту, а можна половину порції замінити білокачанною капустою. Тоді вийде менш інтенсивний смак.

Тушкована капуста з грибами та чорносливом

Інгредієнти:

50 г сушених грибів;

1 кг квашеної капусти;

1,5 склянки бульйону;

2 цибулини;

4 столові ложки рослинної олії;

сіль, перець, 2 лаврові листки, 4 запашні перці, 1 столова ложка майорану, 1 чайна ложка кмину, 1/2 чайної ложки перцю;

100 г чорносливу;

1 столова ложка борошна.

Залийте сушені гриби холодною водою і залиште на ніч. Наступного дня злийте воду, в якій замочували гриби, додайте нової води (стільки, щоб вона тільки вкрила гриби) і варіть до м'якості близько 20-25 хвилин.

Промийте квашену капусту в ситі, відіжміть і наріжте на дрібніші шматочки. Покладіть у велику каструлю.

Додайте бульйон і доведіть до кипіння. Готуйте під кришкою близько 30 хвилин.

Тим часом наріжте цибулю кубиками й обсмажте на олії.

Додайте в капусту сушені гриби разом із водою, у якій вони варилися, смажену цибулю, лавровий лист, духмяний перець, майоран, кмин і перець.

Додайте подрібнений чорнослив, накрийте кришкою і готуйте близько 10 хвилин, поки капуста не стане м'якою.

Налийте в сковорідку 2 столові ложки олії, додайте борошно і розмішуйте дерев'яною ложкою до утворення світло-коричневої заправки. Додайте до приготованої капусти разом із рештою цибулі. Ретельно перемішайте і доведіть до кипіння. Можна подавати.

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