Изысканный десерт, а не просто завтрак: рецепт творожной запеканки с тыквой

Запеканку обычно готовят с изюмом и ванилью, но с печеной тыквой у вас получится изумительное блюдо.

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Запеканка из творога с печеной тыквой и апельсиновой цедрой – это изумительно вкусное блюдо, которое строит попробовать. Тыквенное пюре желательно приготовить заранее, например, с вечера, чтобы оно успело остыть и стабилизироваться. Также в творожную запеканку можно добавить ваниль, мускатный орех и немного меда. Фокус расскажет, как приготовить это блюдо.

Творожная запеканка с тыквой

Ингредиенты:

творог — 500 г;

два яйца;

сахар — 100 г;

мак — 25 г;

крахмал кукурузный — 1 ст. л.

Для начинки:

пюре печеной тыквы — 500 г;

два яйца;

сахар — 70 г;

цедра одного апельсина;

крахмал кукурузный — 1 ст. л.

Для заливки:

сметана — 100 г;

пюре печеной тыквы — 100 г;

одно яйцо;

сахар — 20 г.

Залейте мак горячей водой. Варите на среднем огне примерно 15 минут, затем откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости. Выложите на бумажные полотенца и обсушите.

Положите творог в чашу блендера, добавьте 100 г сахара и измельчите до однородности. Вбейте 2 яйца, всыпьте 1 столовою ложку крахмала и мак и перемешайте.

Мякоть печеной тыквы отожмите через марлю, сложенную в 3–4 слоя, 100 г отложите для заливки. Остальные 500 г пюре взбейте с 70 г сахара. Добавьте цедру апельсина, 2 яйца, 1 ст. л. с горкой крахмала и тщательно перемешайте.

Дно разъемной формы диаметром 22 см застелите пергаментом, смажьте маслом, посыпьте мукой. Положите в центр 1 ст. л. творожного теста, сверху 1 ст. л. тыквенной начинки, продолжайте до тех пор, пока вся форма не заполнится.

Слегка постучите дном формы о стол, чтобы запеканка распределилась равномерно. Выпекайте запеканку в разогретой до 170 °С духовке 50 минут.

Для заливки смешайте сметану, тыквенное пюре, сахар и яйцо. Слегка взбейте.

Выньте готовую запеканку из духовки, влейте заливку, разровняйте с помощью силиконовой лопатки и снова поставьте в разогретую духовку на 10 минут. Остудите запеканку в форме, снимите бортики и подавайте на стол.

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