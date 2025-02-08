Вишуканий десерт, а не просто сніданок: рецепт сирної запіканки з гарбузом

Запіканку зазвичай готують із родзинками і ваніллю, але з печеним гарбузом у вас вийде дивовижна страва.

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Запіканка з кисломолочного сиру з печеним гарбузом і апельсиновою цедрою — це дивовижно смачна страва, яку варто спробувати. Гарбузове пюре бажано приготувати заздалегідь, наприклад, з вечора, щоб воно встигло охолонути і стабілізуватися. Також у сирну запіканку можна додати ваніль, мускатний горіх і трохи меду. Фокус розповість, як приготувати цю страву.

Сирна запіканка з гарбузом

Інгредієнти:

сир — 500 г;

два яйця;

цукор — 100 г;

мак — 25 г;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.

Для начинки:

пюре печеного гарбуза — 500 г;

два яйця;

цукор — 70 г;

цедра одного апельсина;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.

Для заливки:

сметана — 100 г;

пюре печеного гарбуза — 100 г;

одне яйце;

цукор — 20 г.

Залийте мак гарячою водою. Варіть на середньому вогні приблизно 15 хвилин, потім відкиньте на сито і дайте стекти зайвій рідині. Викладіть на паперові рушники й обсушіть.

Покладіть сир у чашу блендера, додайте 100 г цукру і подрібніть до однорідності. Вбийте 2 яйця, всипте 1 столову ложку крохмалю та мак і перемішайте.

М'якоть печеного гарбуза відіжміть через марлю, складену в 3-4 шари, 100 г відкладіть для заливки. Решту 500 г пюре збийте з 70 г цукру. Додайте цедру апельсина, 2 яйця, 1 ст. л. з гіркою крохмалю і ретельно перемішайте.

Дно роз'ємної форми діаметром 22 см застеліть пергаментом, змастіть олією, посипте борошном. Покладіть у центр 1 ст. л. сирного тіста, зверху 1 ст. л. гарбузової начинки, продовжуйте доти, доки вся форма не заповниться.

Злегка постукайте дном форми об стіл, щоб запіканка розподілилася рівномірно. Випікайте запіканку в розігрітій до 170 °С духовці 50 хвилин.

Для заливки змішайте сметану, гарбузове пюре, цукор і яйце. Злегка збийте.

Вийміть готову запіканку з духовки, влийте заливку, розрівняйте за допомогою силіконової лопатки і знову поставте в розігріту духовку на 10 хвилин. Остудіть запіканку у формі, зніміть бортики і подавайте на стіл.

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