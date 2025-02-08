Вишуканий десерт, а не просто сніданок: рецепт сирної запіканки з гарбузом
Запіканку зазвичай готують із родзинками і ваніллю, але з печеним гарбузом у вас вийде дивовижна страва.
Запіканка з кисломолочного сиру з печеним гарбузом і апельсиновою цедрою — це дивовижно смачна страва, яку варто спробувати. Гарбузове пюре бажано приготувати заздалегідь, наприклад, з вечора, щоб воно встигло охолонути і стабілізуватися. Також у сирну запіканку можна додати ваніль, мускатний горіх і трохи меду. Фокус розповість, як приготувати цю страву.
Сирна запіканка з гарбузом
Інгредієнти:
- сир — 500 г;
- два яйця;
- цукор — 100 г;
- мак — 25 г;
- крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.
Для начинки:
- пюре печеного гарбуза — 500 г;
- два яйця;
- цукор — 70 г;
- цедра одного апельсина;
- крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.
Для заливки:
- сметана — 100 г;
- пюре печеного гарбуза — 100 г;
- одне яйце;
- цукор — 20 г.
Залийте мак гарячою водою. Варіть на середньому вогні приблизно 15 хвилин, потім відкиньте на сито і дайте стекти зайвій рідині. Викладіть на паперові рушники й обсушіть.
Покладіть сир у чашу блендера, додайте 100 г цукру і подрібніть до однорідності. Вбийте 2 яйця, всипте 1 столову ложку крохмалю та мак і перемішайте.
М'якоть печеного гарбуза відіжміть через марлю, складену в 3-4 шари, 100 г відкладіть для заливки. Решту 500 г пюре збийте з 70 г цукру. Додайте цедру апельсина, 2 яйця, 1 ст. л. з гіркою крохмалю і ретельно перемішайте.
Дно роз'ємної форми діаметром 22 см застеліть пергаментом, змастіть олією, посипте борошном. Покладіть у центр 1 ст. л. сирного тіста, зверху 1 ст. л. гарбузової начинки, продовжуйте доти, доки вся форма не заповниться.
Злегка постукайте дном форми об стіл, щоб запіканка розподілилася рівномірно. Випікайте запіканку в розігрітій до 170 °С духовці 50 хвилин.
Для заливки змішайте сметану, гарбузове пюре, цукор і яйце. Злегка збийте.
Вийміть готову запіканку з духовки, влийте заливку, розрівняйте за допомогою силіконової лопатки і знову поставте в розігріту духовку на 10 хвилин. Остудіть запіканку у формі, зніміть бортики і подавайте на стіл.
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