Классика китайской кухни и популярный фастфуд: как приготовить курицу гунбао

Курица гунбао, которая готовится с арахисом, это всемирно известное блюдо из Китая.

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Курица гунбао, или кунг пао – это классика сычуаньской кухни, которая считается одной из лучших в мире. Кусочки курицы сначала маринуются в остром соевом соусе и кунжутном масле с сушеными перчиками чили, а затем обжариваются в воке с арахисом, сладким перцем, или огурцом, имбирем, большим количеством свежего чили и сычуаньского перца. Но перца можно положить меньше, это стоит учитывать при готовке. Рецептом поделились на сайте NUR.

Изобретателем блюда считается чиновник Дин Баочжэнь, который жил в XIX веке во времена династии Цинь имевший при дворе должность воспитателя наследника, по-китайски kung pao. Так что полное название блюда "гунбао цзидин" можно перевести как "курица по рецепту воспитателя наследника".

Курица гунбао

Ингредиенты:

чеснок — 15 г;

соевый соус — 75 мл;

сахар — 32 г;

перец чили — 10 г;

огурец — 100 г;

растительное масло — 300 мл;

зеленый лук перо — 50 г;

имбирь — 5 г;

арахис — 50 г;

соль, черный молотый перец;

черный перец горошком — 1 ч. л.;

кукурузный крахмал — 20 г;

куриное бедро — 600 г;

кунжутное масло — 20 мл;

бальзамический уксус — 30 мл.

Сырой арахис (50 г) выложите в миску и залейте холодной водой. Оставьте его на 1 час. Если арахис не нравится или на него есть аллергия, используйте вместо него консервированный зеленый горошек. Его не нужно замачивать. Нарежьте курицу небольшими кубиками. Куриные бедра ополосните холодной водой, обсушите полотенцем. Избавьтесь от костей и от кожи (по желанию). Мясо сначала нарежьте полосками шириной около 2 см, а затем поперек кубиками. Нарезанную курицу положите в миску. Добавьте по 2 г сахара, соли, молотого перца. Влейте 5 ч. л. (25 г) светлого соевого соуса и хорошенько перемешайте кусочки курицы. Положите в миску 2 ч. л. крахмала, снова перемешайте и влейте 20 мл кунжутного масла. Перемешайте курицу и оставьте мариноваться на 20 минут.

Очистите 4 средних зубчика чеснока. Нарежьте их поперек пластинками толщиной около 2 мм. Пластинки дополнительно покрошите вдоль соломкой. И нарежьте имбирь мелкими кубиками. Свежий огурец нарежьте кубиками размером около 10–12 мм. Если не любите огурцы, можете заменить их сладким перцем. Нарежьте зеленый лук.

И приготовьте основу для соуса. В миску положите 30 г сахара, налейте 30 мл бальзамического уксуса и 50 мл соевого соуса. Добавьте 1 г соли и 10 г крахмала. Приправьте соус 2 г черного перца перемешайте и разведите 50 мл холодной воды.

И приступайте к готовке. В вок, сотейник или глубокую сковороду налейте 300 мл растительного масла. Пока оно нагревается, отбросьте замоченный арахис на дуршлаг, хорошенько встряхните, чтобы вода быстрее стекла. Выложите арахис в горячее масло. Непрерывно помешивая, обжаривайте на малом огне. Когда испарятся остатки воды и орешки потемнеют, всплывут и начнут слегка потрескивать, выложите с помощью шумовки их на отдельную тарелку. Выложите в масло замаринованную курицу и, энергично помешивая, жарьте 2 минуты или до светло-коричневой корочки. Выложите готовую курицу на отдельную тарелку. Поджарьте чили с имбирем и чесноком. Из чили можно удалите семена, чтоб было не так остро. После верните в вок кусочки курицы, перемешайте с обжаренными перцем, чесноком и имбирем. Сразу положите нарезанные огурцы и зеленый лук. Вылейте соус в вок и, интенсивно помешивая, готовьте до сгущения соуса, а затем выключите огонь. Добавьте жареный арахис, перемешайте и выложите на тарелку горкой. Отдельно подайте вареный рис.

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