Класика китайської кухні та популярний фастфуд: як приготувати курку гунбао

Курка гунбао, яка готується з арахісом, це всесвітньо відома страва з Китаю.

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Курка гунбао, або кунг пао — це класика сичуаньської кухні, яка вважається однією з найкращих у світі. Шматочки курки спочатку маринуються в гострому соєвому соусі та кунжутній олії з сушеними перчиками чилі, а потім обсмажуються у воці з арахісом, солодким перцем, або огірком, імбиром, великою кількістю свіжого чилі та сичуаньського перцю. Але перцю можна покласти менше, це варто враховувати під час готування. Рецептом поділилися на сайті NUR.

Винахідником страви вважається чиновник Дін Баочжень, який жив у ХІХ столітті за часів династії Цинь, що мав при дворі посаду вихователя спадкоємця, по-китайськи kung pao. Тож повну назву страви "гунбао цзидін" можна перекласти як "курка за рецептом вихователя спадкоємця".

Курка гунбао

Інгредієнти:

часник — 15 г;

соєвий соус — 75 мл;

цукор — 32 г;

перець чилі — 10 г;

огірок — 100 г;

рослинна олія — 300 мл;

зелена цибуля перо — 50 г;

імбир — 5 г;

арахіс — 50 г;

сіль, чорний мелений перець;

чорний перець горошком — 1 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

куряче стегно — 600 г;

кунжутна олія — 20 мл;

бальзамічний оцет — 30 мл.

Сирий арахіс (50 г) викладіть у миску і залийте холодною водою. Залиште його на 1 годину. Якщо арахіс не подобається або на нього є алергія, використовуйте замість нього консервований зелений горошок. Його не потрібно замочувати. Наріжте курку невеликими кубиками. Курячі стегна обполосніть холодною водою, обсушіть рушником. Позбавтеся кісток і шкіри (за бажанням). М'ясо спочатку наріжте смужками завширшки близько 2 см, а потім поперек кубиками. Нарізану курку покладіть у миску. Додайте по 2 г цукру, солі, меленого перцю. Влийте 5 ч. л. (25 г) світлого соєвого соусу і гарненько перемішайте шматочки курки. Покладіть у миску 2 ч. л. крохмалю, знову перемішайте і влийте 20 мл кунжутної олії. Перемішайте курку і залиште маринуватися на 20 хвилин.

Очистіть 4 середні зубчики часнику. Наріжте їх поперек пластинками завтовшки близько 2 мм. Пластинки додатково покришіть уздовж соломкою. І наріжте імбир дрібними кубиками. Свіжий огірок наріжте кубиками розміром близько 10-12 мм. Якщо не любите огірки, можете замінити їх солодким перцем. Наріжте зелену цибулю.

І приготуйте основу для соусу. У миску покладіть 30 г цукру, налийте 30 мл бальзамічного оцту та 50 мл соєвого соусу. Додайте 1 г солі та 10 г крохмалю. Приправте соус 2 г чорного перцю, перемішайте і розведіть 50 мл холодної води.

І приступайте до готування. У вок, сотейник або глибоку сковорідку налийте 300 мл рослинної олії. Поки вона нагрівається, відкиньте замочений арахіс на друшляк, гарненько струсіть, щоб вода швидше стекла. Викладіть арахіс у гарячу олію. Безперервно помішуючи, обсмажуйте на малому вогні. Коли випаруються залишки води і горішки потемніють, спливуть і почнуть злегка потріскувати, викладіть за допомогою шумівки їх на окрему тарілку. Викладіть в олію замариновану курку і, енергійно помішуючи, смажте 2 хвилини або до світло-коричневої скоринки. Викладіть готову курку на окрему тарілку. Підсмажте чилі з імбиром і часником. З чилі можна видалити насіння, щоб було не так гостро. Після поверніть у вок шматочки курки, перемішайте з обсмаженими перцем, часником та імбиром. Відразу покладіть нарізані огірки та зелену цибулю. Вилийте соус у вок і, інтенсивно помішуючи, готуйте до згущення соусу, а потім вимкніть вогонь. Додайте смажений арахіс, перемішайте і викладіть на тарілку гіркою. Окремо подайте варений рис.

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