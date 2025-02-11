И к празднику, и в будни: рецепт закусочного рулета

Чтобы рулет хорошо держал форму, после приготовления его необходимо отправить на несколько часов в холодильник.

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Сытный и вкусный закусочный рулет – блюдо, которое необязательно готовить к приходу гостей. Его можно сделать для того, чтобы утром отрезать себе кусочек на работу или дать в школу детям. Готовится он довольно просто, и своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.

Закусочный рулет

Ингредиенты:

яйца – 5 шт;

мука — 40 гр;

крахмал кукурузный – 40 гр;

соль – 2 гр;

майонез – 100 гр;

оливки, зелень, болгарский перец, брокколи

паштет – 1 баночка;

перепелиные яйца – 10 шт.

Способ приготовления:

Для рулета взбить яйца с солью, просеять муку и крахмал, перемешать. Добавить майонез и снова перемешать. Вылить на противень, застеленный качественным пергаментом, выложить порезанные овощи, оливки и зелень. Запекать 10 минут в духовке, предварительно разогретой до 170 градусов.

Готовое основание накрыть вторым листом пергамента и перевернуть, аккуратно снять пергамент и свернуть еще горячим, чтобы держал форму.

Когда рулет остынет, смазать его паштетом и выложить отварные перепелиные яйца. Свернуть и зафиксировать. Отправить рулет в холодильник на несколько часов.

При подаче нарезать на порционные куски.

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