И к празднику, и в будни: рецепт закусочного рулета
Чтобы рулет хорошо держал форму, после приготовления его необходимо отправить на несколько часов в холодильник.
Сытный и вкусный закусочный рулет – блюдо, которое необязательно готовить к приходу гостей. Его можно сделать для того, чтобы утром отрезать себе кусочек на работу или дать в школу детям. Готовится он довольно просто, и своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.
Закусочный рулет
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт;
- мука — 40 гр;
- крахмал кукурузный – 40 гр;
- соль – 2 гр;
- майонез – 100 гр;
- оливки, зелень, болгарский перец, брокколи
- паштет – 1 баночка;
- перепелиные яйца – 10 шт.
Способ приготовления:
Для рулета взбить яйца с солью, просеять муку и крахмал, перемешать. Добавить майонез и снова перемешать. Вылить на противень, застеленный качественным пергаментом, выложить порезанные овощи, оливки и зелень. Запекать 10 минут в духовке, предварительно разогретой до 170 градусов.
Готовое основание накрыть вторым листом пергамента и перевернуть, аккуратно снять пергамент и свернуть еще горячим, чтобы держал форму.
Когда рулет остынет, смазать его паштетом и выложить отварные перепелиные яйца. Свернуть и зафиксировать. Отправить рулет в холодильник на несколько часов.
При подаче нарезать на порционные куски.
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