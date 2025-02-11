І до свята, і в будні: рецепт закусочного рулету
Щоб рулет добре тримав форму, після приготування його необхідно відправити на кілька годин у холодильник.
Ситний і смачний закусочний рулет — страва, яку необов'язково готувати до приходу гостей. Його можна зробити для того, щоб вранці відрізати собі шматочок на роботу або дати в школу дітям. Готується він досить просто, і своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна.
Закусочний рулет
Інгредієнти:
- яйця – 5 шт;
- борошно – 40 г;
- крохмаль кукурудзяний – 40 г;
- сіль – 2 гр;
- майонез – 100 г;
- оливки, зелень, болгарський перець, броколі
- паштет – 1 баночка;
- перепелині яйця – 10 шт.
Спосіб приготування:
Для рулету збити яйця з сіллю, просіяти борошно і крохмаль, перемішати. Додати майонез і знову перемішати. Вилити на деко, застелене якісним пергаментом, викласти порізані овочі, оливки та зелень. Запікати 10 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 170 градусів.
Готову основу накрити другим листом пергаменту і перевернути, акуратно зняти пергамент і згорнути ще гарячою, щоб тримала форму.
Коли рулет охолоне, змастити його паштетом і викласти відварені перепелині яйця. Згорнути та зафіксувати. Відправити рулет у холодильник на кілька годин.
Під час подачі нарізати на порційні шматки.
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