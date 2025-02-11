І до свята, і в будні: рецепт закусочного рулету

Щоб рулет добре тримав форму, після приготування його необхідно відправити на кілька годин у холодильник.

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Ситний і смачний закусочний рулет — страва, яку необов'язково готувати до приходу гостей. Його можна зробити для того, щоб вранці відрізати собі шматочок на роботу або дати в школу дітям. Готується він досить просто, і своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна.

Закусочний рулет

Інгредієнти:

яйця – 5 шт;

борошно – 40 г;

крохмаль кукурудзяний – 40 г;

сіль – 2 гр;

майонез – 100 г;

оливки, зелень, болгарський перець, броколі

паштет – 1 баночка;

перепелині яйця – 10 шт.

Спосіб приготування:

Для рулету збити яйця з сіллю, просіяти борошно і крохмаль, перемішати. Додати майонез і знову перемішати. Вилити на деко, застелене якісним пергаментом, викласти порізані овочі, оливки та зелень. Запікати 10 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 170 градусів.

Готову основу накрити другим листом пергаменту і перевернути, акуратно зняти пергамент і згорнути ще гарячою, щоб тримала форму.

Коли рулет охолоне, змастити його паштетом і викласти відварені перепелині яйця. Згорнути та зафіксувати. Відправити рулет у холодильник на кілька годин.

Під час подачі нарізати на порційні шматки.

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