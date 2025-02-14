Получается очень вкусно: рецепт кисло-сладкой квашеной капусты с лимоном и клюквой

У капусты, приготовленной по этому рецепту, получается изумительный пикантный вкус.

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Рецептов квашеной капусты очень много. И всегда можно попробовать еще один вкусный способ приготовления. Квашеную капусту с лимоном и клюквой приготовить очень просто, и главное, необязательно строго следовать списку ингредиентов. Если у вас нет каких-то составляющих, их всегда можно заменить. Фокус расскажет, как приготовить эту вкусную капусту.

Квашеная капуста с лимоном и клюквой

Ингредиенты:

10 килограммов капусты;

4 яблока;

4 моркови;

половина лимона;

1/2 стакана клюквы;

мускатный орех по вкусу;

корица по вкусу;

2-3 лавровых листа;

300 граммов сахара;

300 граммов соли.

Очистите кочаны, тонко нашинкуйте капусту и сложите ее в большую кастрюлю, или миску.

На каждые 10 килограммов капусты добавьте 4 яблока без сердцевины, нарезанных небольшими кусочками, и 4 моркови, нарезанные кружочками.

Добавьте половину лимона, нарезанного тонкими ломтиками и половину стакана клюквы, которую можно заменить куском краснокочанной капусты, если вам не хочется излишней кислинки.

Добавьте специи: один тертый мускатный орех, 3-4 щепотки или половину палочки корицы и 3 лавровых листа. Хорошо перемешайте капусту с другими ингредиентами, посыпьте смесью из 300 граммов соли и 300 граммов сахара и снова перемешайте.

Через 4-5 часов разложите капусту с приправами по банкам и придавите ладонью, чтобы капуста дала сок.

Закройте банки пластиковыми крышками и оставьте при комнатной температуре. Как только капуста ферментируется через две недели, переставьте банки в прохладное место.

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