Получается очень вкусно: рецепт кисло-сладкой квашеной капусты с лимоном и клюквой
У капусты, приготовленной по этому рецепту, получается изумительный пикантный вкус.
Рецептов квашеной капусты очень много. И всегда можно попробовать еще один вкусный способ приготовления. Квашеную капусту с лимоном и клюквой приготовить очень просто, и главное, необязательно строго следовать списку ингредиентов. Если у вас нет каких-то составляющих, их всегда можно заменить. Фокус расскажет, как приготовить эту вкусную капусту.
Квашеная капуста с лимоном и клюквой
Ингредиенты:
- 10 килограммов капусты;
- 4 яблока;
- 4 моркови;
- половина лимона;
- 1/2 стакана клюквы;
- мускатный орех по вкусу;
- корица по вкусу;
- 2-3 лавровых листа;
- 300 граммов сахара;
- 300 граммов соли.
Очистите кочаны, тонко нашинкуйте капусту и сложите ее в большую кастрюлю, или миску.
На каждые 10 килограммов капусты добавьте 4 яблока без сердцевины, нарезанных небольшими кусочками, и 4 моркови, нарезанные кружочками.
Добавьте половину лимона, нарезанного тонкими ломтиками и половину стакана клюквы, которую можно заменить куском краснокочанной капусты, если вам не хочется излишней кислинки.
Добавьте специи: один тертый мускатный орех, 3-4 щепотки или половину палочки корицы и 3 лавровых листа. Хорошо перемешайте капусту с другими ингредиентами, посыпьте смесью из 300 граммов соли и 300 граммов сахара и снова перемешайте.
Через 4-5 часов разложите капусту с приправами по банкам и придавите ладонью, чтобы капуста дала сок.
Закройте банки пластиковыми крышками и оставьте при комнатной температуре. Как только капуста ферментируется через две недели, переставьте банки в прохладное место.
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