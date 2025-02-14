Виходить дуже смачно: рецепт кисло-солодкої квашеної капусти з лимоном і журавлиною

У капусти, приготованої за цим рецептом, виходить дивовижний пікантний смак.

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Рецептів квашеної капусти дуже багато. І завжди можна спробувати ще один смачний спосіб приготування. Квашену капусту з лимоном і журавлиною приготувати дуже просто, і головне, необов'язково суворо дотримуватися списку інгредієнтів. Якщо у вас немає якихось складових, їх завжди можна замінити. Фокус розповість, як приготувати цю смачну капусту.

Квашена капуста з лимоном і журавлиною

Інгредієнти:

10 кілограмів капусти;

4 яблука;

4 моркви;

половина лимона;

1/2 склянки журавлини;

мускатний горіх за смаком;

кориця за смаком;

2-3 лаврові листки;

300 грамів цукру;

300 грамів солі.

Очистіть качани, тонко наріжте капусту і складіть її у велику каструлю, або миску.

На кожні 10 кілограмів капусти додайте 4 яблука без серцевини, нарізаних невеликими шматочками, і 4 моркви, нарізані кружечками.

Додайте половину лимона, нарізаного тонкими скибочками, і половину склянки журавлини, яку можна замінити шматком червонокачанної капусти, якщо вам не хочеться зайвої кислинки.

Додайте спеції: один тертий мускатний горіх, 3-4 щіпки або половину палички кориці та 3 лаврові листки. Добре перемішайте капусту з іншими інгредієнтами, посипте сумішшю з 300 грамів солі та 300 грамів цукру і знову перемішайте.

Через 4-5 годин розкладіть капусту з приправами по банках і притисніть долонею, щоб капуста дала сік.

Закрийте банки пластиковими кришками і залиште за кімнатної температури. Щойно капуста ферментує через два тижні, переставте банки в прохолодне місце.

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