Виходить дуже смачно: рецепт кисло-солодкої квашеної капусти з лимоном і журавлиною
У капусти, приготованої за цим рецептом, виходить дивовижний пікантний смак.
Рецептів квашеної капусти дуже багато. І завжди можна спробувати ще один смачний спосіб приготування. Квашену капусту з лимоном і журавлиною приготувати дуже просто, і головне, необов'язково суворо дотримуватися списку інгредієнтів. Якщо у вас немає якихось складових, їх завжди можна замінити. Фокус розповість, як приготувати цю смачну капусту.
Квашена капуста з лимоном і журавлиною
Інгредієнти:
- 10 кілограмів капусти;
- 4 яблука;
- 4 моркви;
- половина лимона;
- 1/2 склянки журавлини;
- мускатний горіх за смаком;
- кориця за смаком;
- 2-3 лаврові листки;
- 300 грамів цукру;
- 300 грамів солі.
Очистіть качани, тонко наріжте капусту і складіть її у велику каструлю, або миску.
На кожні 10 кілограмів капусти додайте 4 яблука без серцевини, нарізаних невеликими шматочками, і 4 моркви, нарізані кружечками.
Додайте половину лимона, нарізаного тонкими скибочками, і половину склянки журавлини, яку можна замінити шматком червонокачанної капусти, якщо вам не хочеться зайвої кислинки.
Додайте спеції: один тертий мускатний горіх, 3-4 щіпки або половину палички кориці та 3 лаврові листки. Добре перемішайте капусту з іншими інгредієнтами, посипте сумішшю з 300 грамів солі та 300 грамів цукру і знову перемішайте.
Через 4-5 годин розкладіть капусту з приправами по банках і притисніть долонею, щоб капуста дала сік.
Закрийте банки пластиковими кришками і залиште за кімнатної температури. Щойно капуста ферментує через два тижні, переставте банки в прохолодне місце.
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