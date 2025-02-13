Бигос: рецепт сытного и легкого блюда на ужин
Капусту можно готовить как до того состояния, что она будет хрустящей, так и сделать ее более мягкой.
Бигос – традиционное для польской кухни второе блюдо из капусты и мяса, имеющее вариации в белорусской, украинской и литовской кухне. Оно сытное и вместе с тем легкое для желудка. Как его приготовить, рассказала и показала автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".
Бигос из квашеной капусты
Ингредиенты:
- сушеные грибы – 15 гр;
- кипяток – 250 мл;
- квашеная капуста – 1 кг;
- томатная паста – 50 гр;
- мясо (вырезка) – 500 гр;
- копченые колбаски – 80 гр;
- морковь – 250 гр;
- подсолнечное масло – 50 мл;
- специи: соль, перец – по вкусу, паприка – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
Залить промытые грибы крутым кипятком на 30 минут Воду не выливать.
В разогретую с маслом высокую антипригарную сковороду (в идеале гусятницу) выложить порезанное мясо и жарим, помешивая, пока оно не станет золотистым. Посыпать паприкой и добавить порезанный лук, перемешать и жарить 5 минут. Выложить потертую на крупную терку морковь, перемешать, через несколько минут добавить порезанные полосками грибы и воду, в которой они запаривались. Тушить под крышкой, время от времени помешивая, до готовности мяса.
Посолить, поперчить, добавить томатную пасту, колбаски, промытую квашеную капусту, перемешать и тушить под крышкой, время от времени помешивая, на среднем огне до готовности капусты (в зависимости от вкуса, можно оставить капусту хрустящей, или приготовить полностью.
Читайте также:
Пирожки с капустой: самый простой рецепт вкусной выпечки
Рецепт от бабушки: как приготовить вкусный пирог с капустой на быстром дрожжевом тесте
Если максимально упростить рецепт: самые быстрые и очень ленивые голубцы