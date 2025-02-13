Бигос: рецепт сытного и легкого блюда на ужин

Капусту можно готовить как до того состояния, что она будет хрустящей, так и сделать ее более мягкой.

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Бигос – традиционное для польской кухни второе блюдо из капусты и мяса, имеющее вариации в белорусской, украинской и литовской кухне. Оно сытное и вместе с тем легкое для желудка. Как его приготовить, рассказала и показала автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Бигос из квашеной капусты

Ингредиенты:

сушеные грибы – 15 гр;

кипяток – 250 мл;

квашеная капуста – 1 кг;

томатная паста – 50 гр;

мясо (вырезка) – 500 гр;

копченые колбаски – 80 гр;

морковь – 250 гр;

подсолнечное масло – 50 мл;

специи: соль, перец – по вкусу, паприка – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Залить промытые грибы крутым кипятком на 30 минут Воду не выливать.

В разогретую с маслом высокую антипригарную сковороду (в идеале гусятницу) выложить порезанное мясо и жарим, помешивая, пока оно не станет золотистым. Посыпать паприкой и добавить порезанный лук, перемешать и жарить 5 минут. Выложить потертую на крупную терку морковь, перемешать, через несколько минут добавить порезанные полосками грибы и воду, в которой они запаривались. Тушить под крышкой, время от времени помешивая, до готовности мяса.

Посолить, поперчить, добавить томатную пасту, колбаски, промытую квашеную капусту, перемешать и тушить под крышкой, время от времени помешивая, на среднем огне до готовности капусты (в зависимости от вкуса, можно оставить капусту хрустящей, или приготовить полностью.

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