Бігос: рецепт ситної та легкої страви на вечерю
Капусту можна готувати як до того стану, що вона буде хрусткою, так і зробити її більш м'якою.
Бігос — традиційна для польської кухні друга страва з капусти та м'яса, що має варіації в білоруській, українській та литовській кухні. Вона ситна і водночас легка для шлунка. Як її приготувати, розповіла і показала авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".
Бігос із квашеної капусти
Інгредієнти:
- сушені гриби – 15 г;
- окріп – 250 мл;
- квашена капуста – 1 кг;
- томатна паста – 50 г;
- м'ясо (вирізка) – 500 г;
- копчені ковбаски – 80 г;
- морква – 250 гр;
- соняшникова олія – 50 мл;
- спеції: сіль, перець – за смаком, паприка – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
Залити промиті гриби крутим окропом на 30 хвилин Воду не виливати.
У розігріту з олією високу антипригарну пательню (в ідеалі — гусятницю) викласти порізане м'ясо та смажити, помішуючи, доки воно не стане золотистим. Посипати паприкою і додати порізану цибулю, перемішати і смажити 5 хвилин. Викласти потерту на крупній тертці моркву, перемішати, за кілька хвилин додати порізані смужками гриби та воду, в якій вони запарювалися. Тушкувати під кришкою, час від часу помішуючи, до готовності м'яса.
Посолити, поперчити, додати томатну пасту, ковбаски, промиту квашену капусту, перемішати і тушкувати під кришкою, час від часу помішуючи, на середньому вогні до готовності капусти (залежно від смаку, можна залишити капусту хрусткою, або приготувати повністю.
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