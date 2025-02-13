Бігос: рецепт ситної та легкої страви на вечерю

Капусту можна готувати як до того стану, що вона буде хрусткою, так і зробити її більш м'якою.

Related video

Бігос — традиційна для польської кухні друга страва з капусти та м'яса, що має варіації в білоруській, українській та литовській кухні. Вона ситна і водночас легка для шлунка. Як її приготувати, розповіла і показала авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Бігос із квашеної капусти

Інгредієнти:

сушені гриби – 15 г;

окріп – 250 мл;

квашена капуста – 1 кг;

томатна паста – 50 г;

м'ясо (вирізка) – 500 г;

копчені ковбаски – 80 г;

морква – 250 гр;

соняшникова олія – 50 мл;

спеції: сіль, перець – за смаком, паприка – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Залити промиті гриби крутим окропом на 30 хвилин Воду не виливати.

У розігріту з олією високу антипригарну пательню (в ідеалі — гусятницю) викласти порізане м'ясо та смажити, помішуючи, доки воно не стане золотистим. Посипати паприкою і додати порізану цибулю, перемішати і смажити 5 хвилин. Викласти потерту на крупній тертці моркву, перемішати, за кілька хвилин додати порізані смужками гриби та воду, в якій вони запарювалися. Тушкувати під кришкою, час від часу помішуючи, до готовності м'яса.

Посолити, поперчити, додати томатну пасту, ковбаски, промиту квашену капусту, перемішати і тушкувати під кришкою, час від часу помішуючи, на середньому вогні до готовності капусти (залежно від смаку, можна залишити капусту хрусткою, або приготувати повністю.

Читайте також:

Пиріжки з капустою: найпростіший рецепт смачної випічки

Рецепт від бабусі: як приготувати смачний пиріг із капустою на швидкому дріжджовому тісті

Якщо максимально спростити рецепт: найшвидші та дуже ліниві голубці