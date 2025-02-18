Масленица 2025: рецепт тонких гречневых блинов

Гречневая мука придает блинам приятный привкус и красивый цвет.

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Масленица — один из самых вкусных праздников в году, посвященный встрече весны. Дата, когда начинается Масленица, меняется каждый год — праздник привязан к дате Пасхи. Сырная неделя начинается за 56 дней до Воскресения Христового и отмечается на протяжении семи дней.

Пасха 2025 наступит 20 апреля, то есть, Масленицу 2025 Украина отметит с 24 февраля по 2 марта.

А значит самое время готовить вкусные блины. И не только из привычной пшеничной муки, но и из гречневой. Гречневая мука придает блинам ореховый вкус и приятный цвет. Дополнить такие блины можно гречишным медом или сделать несладкими и подать с соленой рыбой, сметаной, или творожным сыром. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.

Тонкие гречневые блины

Ингредиенты:

молоко — 200 мл;

гречневая мука — 100 г;

пшеничная мука — 25 г;

одно яйцо;

щепотка соли;

сливочное масло — 20 г.

Для теста смешайте молоко, просеянную муку, соль и яйцо.

Поставьте тесто для гречневых блинов в холодильник или прохладное место на 1 час, чтобы тесто настоялось.

После того, как тесто настоится, посолите его и еще раз перемешайте.

Перед тем, как жарить блины, прогрейте сковороду, смажьте растительным маслом и пожарьте блины. Обжаривайте блины с обеих сторон и аккуратно их переворачивайте, чтобы блины не разорвались. Складывайте в стопку, смазывая сливочным маслом. Подавайте горячими. С вкусными начинками.

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