Масляна 2025: рецепт тонких гречаних млинців

Гречане борошно надає млинцям приємного присмаку і красивого кольору.

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Масляна — одне з найсмачніших свят у році, присвячене зустрічі весни. Дата, коли починається Масляна, змінюється щороку — свято прив'язане до дати Великодня. Сирний тиждень починається за 56 днів до Воскресіння Христового і відзначається протягом семи днів.

Великдень 2025 настане 20 квітня, тобто, Масляну 2025 Україна відзначить з 24 лютого по 2 березня.

А значить саме час готувати смачні млинці. І не тільки зі звичного пшеничного борошна, а й із гречаного. Гречане борошно надає млинцям горіхового смаку і приємного кольору. Доповнити такі млинці можна гречаним медом або ж зробити несолодкими і подати з солоною рибою, сметаною, чи сирним сиром. Рецептом поділилися на сайті Yasensvit.

Тонкі гречані млинці

Інгредієнти:

молоко — 200 мл;

гречане борошно — 100 г;

пшеничне борошно — 25 г;

одне яйце;

дрібка солі;

вершкове масло — 20 г.

Для тіста змішайте молоко, просіяне борошно, сіль і яйце.

Поставте тісто для гречаних млинців у холодильник або прохолодне місце на 1 годину, щоб тісто настоялося.

Після того, як тісто настоїться, посоліть його і ще раз перемішайте.

Перед тим, як смажити млинці, прогрійте сковорідку, змастіть олією і посмажте млинці. Обсмажуйте млинці з обох боків і акуратно їх перевертайте, щоб млинці не розірвалися. Складайте в стопку, змащуючи вершковим маслом. Подавайте гарячими. Зі смачними начинками.

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