Диетический завтрак для всех: рецепт сырников в духовке

Такие сырники получаются нежными и готовятся практически без вашего участия.

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Сырники – это идеальный выбор на завтрак. В духовке они получаются диетическими, а еще готовятся без муки и масла. Если любите хрустящую корочку, перед запеканием обваляйте сырники в ореховой крошке или в измельченных кукурузных хлопьях. Фокус расскажет, как их приготовить.

Сырники в духовке

Ингредиенты:

творог — 400 г;

изюм — 70 г;

одно яйцо;

манная крупа — 4 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный экстракт — 4 капли, или ванилин.

Залейте изюм небольшим количеством горячей воды и оставьте на 10 минут. Яйца взбейте миксером с сахаром до получения пышной светлой однородной массы. Всыпьте манную крупу и хорошо перемешайте. Оставьте на 10 минут.

Творог протрите через мелкое сито, смешайте с яично-манной массой, изюмом и ванильным экстрактом. Тщательно перемешайте.

Из творожного теста сформируйте сырники, переложите на противень, выстеленный бумагой для выпечки, на небольшом расстоянии друг от друга. Духовку нагрейте до 180 °C.

Запекайте сырники в духовке в течение 25–30 минут, один раз перевернув. Подавайте со сметаной, с любимым вареньем или со сгущенным молоком.

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