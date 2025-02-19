Диетический завтрак для всех: рецепт сырников в духовке
Такие сырники получаются нежными и готовятся практически без вашего участия.
Сырники – это идеальный выбор на завтрак. В духовке они получаются диетическими, а еще готовятся без муки и масла. Если любите хрустящую корочку, перед запеканием обваляйте сырники в ореховой крошке или в измельченных кукурузных хлопьях. Фокус расскажет, как их приготовить.
Сырники в духовке
Ингредиенты:
- творог — 400 г;
- изюм — 70 г;
- одно яйцо;
- манная крупа — 4 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный экстракт — 4 капли, или ванилин.
Залейте изюм небольшим количеством горячей воды и оставьте на 10 минут. Яйца взбейте миксером с сахаром до получения пышной светлой однородной массы. Всыпьте манную крупу и хорошо перемешайте. Оставьте на 10 минут.
Творог протрите через мелкое сито, смешайте с яично-манной массой, изюмом и ванильным экстрактом. Тщательно перемешайте.
Из творожного теста сформируйте сырники, переложите на противень, выстеленный бумагой для выпечки, на небольшом расстоянии друг от друга. Духовку нагрейте до 180 °C.
Запекайте сырники в духовке в течение 25–30 минут, один раз перевернув. Подавайте со сметаной, с любимым вареньем или со сгущенным молоком.
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