Дієтичний сніданок для всіх: рецепт сирників у духовці

Такі сирники виходять ніжними і готуються практично без вашої участі.

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Сирники — це ідеальний вибір на сніданок. У духовці вони виходять дієтичними, а ще готуються без борошна та олії. Якщо любите хрустку скоринку, перед запіканням обваляйте сирники в горіховій крихті або в подрібнених кукурудзяних пластівцях. Фокус розповість, як їх приготувати.

Сирники в духовці

Інгредієнти:

сир — 400 г;

родзинки — 70 г;

одне яйце;

манна крупа — 4 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний екстракт — 4 краплі, або ванілін.

Залийте родзинки невеликою кількістю гарячої води і залиште на 10 хвилин. Яйця збийте міксером із цукром до отримання пишної світлої однорідної маси. Всипте манну крупу і добре перемішайте. Залиште на 10 хвилин.

Сир протріть через дрібне сито, змішайте з яєчно-манною масою, родзинками і ванільним екстрактом. Ретельно перемішайте.

Із сирного тіста сформуйте сирники, перекладіть на деко, вистелене папером для випічки, на невеликій відстані один від одного. Духовку нагрійте до 180 °C.

Запікайте сирники в духовці протягом 25-30 хвилин, один раз перевернувши. Подавайте зі сметаною, з улюбленим варенням або зі згущеним молоком.

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