Готовятся в духовке: рецепт куриных крылышек в апельсиновом маринаде

Такие крылышки получатся вкуснее, чем в ресторане.

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Куриные крылышки в апельсиновом маринаде приготовить очень просто. Вам просто нужно собрать все ингредиенты, перемешать и дождаться, пока курица замаринуется. После крылышки готовятся в духовке практически без вашего участия. Фокус расскажет, как их приготовить.

Куриные крылышки в апельсиновом маринаде

Ингредиенты:

куриные крылышки — 8 штук;

один апельсин;

соус соевый — 4 ч. л.;

один зубчик чеснока;

имбирь — 20 г;

перец черный горошек — 2 шт.;

соль на кончике ножа.

Сложите куриные крылышки в миску, очистите зубчик чеснока и положите его в ступку, добавьте горошины черного перца и небольшую щепотку соли. Разотрите все до состояния кашицы.

Апельсин тщательно вымойте, можно обдать его кипятком и потереть кухонной щеточкой. Разрежьте пополам, выжмите сок и с одной половины снимите цедру мелкой теркой.

Кусочек корня имбиря очистите и натрите на мелкой терке. В небольшую миску влейте апельсиновый сок и соевый соус, добавьте кашицу из чеснока и перца, натертый имбирь, апельсиновую цедру. Перемешайте все ингредиенты.

В полученный маринад переложите крылья, перемешайте так, чтобы они как следует были покрыты маринадом. Оставьте крылья на столе на 30 минут, а если есть время, то поставьте мариноваться в холодильник на несколько часов.

Выложите куриные крылышки на противень, смажьте их сверху маринадом и готовьте в духовке, разогретой до 180 градусов. Запекайте до золотистого цвета примерно 25 минут, затем на 5-10 минут включите режим гриля, чтоб они подрумянились.

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