Готуються в духовці: рецепт курячих крилець в апельсиновому маринаді

Такі крильця вийдуть смачнішими, ніж у ресторані.

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Курячі крильця в апельсиновому маринаді приготувати дуже просто. Вам просто потрібно зібрати всі інгредієнти, перемішати і дочекатися, поки курка замаринується. Після крильця готуються в духовці практично без вашої участі. Фокус розповість, як їх приготувати.

Курячі крильця в апельсиновому маринаді

Інгредієнти:

курячі крильця — 8 штук;

один апельсин;

соус соєвий — 4 ч. л.;

один зубчик часнику;

імбир — 20 г;

перець чорний горошок — 2 шт;

сіль на кінчику ножа.

Складіть курячі крильця в миску, очистіть зубчик часнику й покладіть його в ступку, додайте горошини чорного перцю та невелику дрібку солі. Розітріть усе до стану кашки.

Апельсин ретельно вимийте, можна обдати його окропом і потерти кухонною щіточкою. Розріжте навпіл, вичавіть сік і з однієї половини зніміть цедру дрібною теркою.

Шматочок кореня імбиру очистіть і натріть на дрібній тертці. У невелику миску влийте апельсиновий сік і соєвий соус, додайте кашку з часнику і перцю, натертий імбир, апельсинову цедру. Перемішайте всі інгредієнти.

В отриманий маринад перекладіть крила, перемішайте так, щоб вони як слід були покриті маринадом. Залиште крила на столі на 30 хвилин, а якщо є час, то поставте маринуватися в холодильник на кілька годин.

Викладіть курячі крильця на деко, змастіть їх зверху маринадом і готуйте в духовці, розігрітій до 180 градусів. Запікайте до золотистого кольору приблизно 25 хвилин, потім на 5-10 хвилин увімкніть режим гриля, щоб вони підрум'янилися.

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