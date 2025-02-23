Люля-кебаб: как приготовить вкусное мясное блюдо

К такому блюду обычно подают соус сацебели, который также очень просто приготовить.

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Люля-кебаб – популярное блюдо кавказской кухни. Оно готовиться из говядины со свининой, или из баранины.Такое блюдо обычно готовят на мангале, или на гриле. Но можно приготовить в духовке, на обычной сковороде, или на гриль-сковороде. Рецептом поделились на сайте Mimi.

Люля-кебаб

Ингредиенты:

200 г говядины;

200 г свинины;

одна маленькая луковица;

зубчик чеснока;

специи:

соль;

черный молотый перец, семена зиры и кориандр (по 1/4 ч.л.), немного сушеного барбариса.

Для соуса Сацебели:

2 кг сладкого красного перца;

7 головок чеснока;

зелень кинзы, майорана, базилика, петрушки;

4 ст.л. хмели-сунели, пару перцев чили, 6 ч. л. сухой аджики;

4 кг томатного пюре;

200 мл винного уксуса.

Перекрутите мясо на мясорубке и перемешайте. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс. Раскалите сухую сковороду и прогрейте на ней кориандр с зирой около двух минут, постоянно встряхивая, чтобы раскрылся вкус. Специи вместе с барбарисом, солью, перцем положите к фаршу, вымешайте, скатайте в шар, положите в пакет и завяжите. Мясо нужно отбить, с силой ударяя об стол, чтобы все кусочки соединились, потом оставить в холодильнике на пару часов.

Фарш мокрыми руками налепите на широкие шампуры тонкими колбасками. Люля-кебаб на мангале жарят на разогретых углях около 15-20 минут. Их нужно регулярно переворачивать. При подаче люля-кебабы выкладывают на лаваш. К ним подают свежие или соленые овощи, кинзу, петрушку, базилик, аджику, грузинский соус "Сацебели", тонкие, слегка присоленные полукольца красного лука.

Если готовите люля-кебаб на сковороде, разделите фарш на четыре порции, сформируйте колбаски длиной около от 10 до 13 см, присыпьте мукой. На сковороде разогрейте растительное масло. Жарьте люля-кебаб по 10-15 минут с каждой стороны до румяной корочки. И подавайте с соусом Сацебели. Его легко приготовить впрок заранее.

На мясорубке нужно перекрутить 2 кг сладкого красного перца и 7 головок чеснока. Зелень кинзы, майорана, базилика, петрушки мелко режут. В ступке перетирают 4 ст.л. хмели-сунели, пару перцев чили, 6 ч.л. сухой аджики. Все соединяют, разводят в 4 кг томатного пюре, добавляют 200 мл винного уксуса. Массу солят, перчат, добавляют холодную воду до нужной густоты. Для хранения используются стерилизованные банки.

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