Люля-кебаб: як приготувати смачну м'ясну страву

До такої страви зазвичай подають соус сацебелі, який також дуже просто приготувати.

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Люля-кебаб — популярна страва кавказької кухні. Її готують із яловичини зі свининою, або з баранини. Таку страву зазвичай готують на мангалі, або на грилі. Але можна приготувати в духовці, на звичайній сковорідці, або на гриль-сковороді. Рецептом поділилися на сайті Mimi.

Люля-кебаб

Інгредієнти:

200 г яловичини;

200 г свинини;

одна маленька цибулина;

зубчик часнику;

спеції:

сіль;

чорний мелений перець, насіння зіри і коріандр (по 1/4 ч.л.), трохи сушеного барбарису.

Для соусу Сацебелі:

2 кг солодкого червоного перцю;

7 головок часнику;

зелень кінзи, майорану, базиліка, петрушки;

4 ст.л. хмелі-сунелі, кілька перців чилі, 6 ч. л. сухої аджики;

4 кг томатного пюре;

200 мл винного оцту.

Перекрутіть м'ясо на м'ясорубці та перемішайте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник пропустіть через прес. Розжарте суху сковорідку і прогрійте на ній коріандр із зірою близько двох хвилин, постійно струшуючи, щоб розкрився смак. Спеції разом із барбарисом, сіллю, перцем покладіть до фаршу, вимішайте, скачайте в кулю, покладіть у пакет і зав'яжіть. М'ясо потрібно відбити, з силою б'ючи об стіл, щоб усі шматочки з'єдналися, потім залишити в холодильнику на кілька годин.

Фарш мокрими руками наліпіть на широкі шампури тонкими ковбасками. Люля-кебаб на мангалі смажать на розігрітому вугіллі близько 15-20 хвилин. Їх потрібно регулярно перевертати. Під час подачі люля-кебаби викладають на лаваш. До них подають свіжі або солоні овочі, кінзу, петрушку, базилік, аджику, грузинський соус "Сацебелі", тонкі, злегка присолені півкільця червоної цибулі.

Якщо готуєте люля-кебаб на пательні, розділіть фарш на чотири порції, сформуйте ковбаски завдовжки приблизно від 10 до 13 см, присипте борошном. На сковорідці розігрійте рослинну олію. Смажте люля-кебаб по 10-15 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки. І подавайте з соусом Сацебелі. Його легко приготувати про запас заздалегідь.

На м'ясорубці потрібно перекрутити 2 кг солодкого червоного перцю і 7 головок часнику. Зелень кінзи, майорану, базиліка, петрушки дрібно ріжуть. У ступці перетирають 4 ст.л. хмелі-сунелі, пару перців чилі, 6 ч.л. сухої аджики. Усе з'єднують, розводять у 4 кг томатного пюре, додають 200 мл винного оцту. Масу солять, перчать, додають холодну воду до потрібної густоти. Для зберігання використовують стерилізовані банки.

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