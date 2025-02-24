Сытное блюдо на ужин: рецепт блинов на кефире с луком и шкварками

По этому рецепту получается солидное блюдо, которое вполне может стать основным.

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Пышные блины на кефире с луком и шкварками — это не тонкие французские крепы, а полноценный сытный ужин. Такие блины готовятся без начинки. Лук и шкварки вмешиваются в блинное тесто. Фокус расскажет, как приготовить такие блины.

Блины со шкварками

Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

4 яйца;

450 г муки;

щепотка соли;

1 ст. л. сахара;

750 мл кефира;

растительное масло для жарки;

150–200 г сырого или соленого свиного сала;

2 большие луковицы.

Растопите сливочное масло и немного остудите. Взбейте яйца венчиком до однородности, смешайте с маслом. Добавьте муку, соль и сахар, тщательно размешайте.

Разведите тесто кефиром до консистенции жидкой сметаны, тщательно вымешивая, чтобы не было комочков. Дайте тесту постоять минут 30.

Нарежьте лук очень тонкими четвертинками колец, а сало — мелкими кубиками. Выложите сало и жарьте на среднем огне, вытапливая жир. Выньте шкварки шумовкой и слейте жир в мисочку, оставив в сковороде примерно 2 ст. л.

Положите в сковороду лук, перемешайте и обжаривайте на среднем огне. Выложите жареный лук к шкваркам, перемешайте и посолите.

На хорошо разогретую и смазанную растопленным жиром из мисочки сковороду выложите чайную ложку шкварок с луком, залейте блинным тестом и жарьте блины, как обычно. Пока у вас не кончатся шкварки и тесто.

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