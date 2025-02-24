Ситна страва на вечерю: рецепт млинців на кефірі з цибулею та шкварками

За цим рецептом виходить солідна страва, яка цілком може стати основною.

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Пишні млинці на кефірі з цибулею та шкварками — це не тонкі французькі крепи, а повноцінна ситна вечеря. Такі млинці готуються без начинки. Цибуля і шкварки вмішуються в млинцеве тісто. Фокус розповість, як приготувати такі млинці.

Млинці зі шкварками

Інгредієнти:

100 г вершкового масла;

4 яйця;

450 г борошна;

дрібка солі;

1 ст. л. цукру;

750 мл кефіру;

рослинна олія для смаження;

150–200 г сирого або солоного свинячого сала;

2 великі цибулини.

Розтопіть вершкове масло і трохи остудіть. Збийте яйця вінчиком до однорідності, змішайте з маслом. Додайте борошно, сіль і цукор, ретельно розмішайте.

Розведіть тісто кефіром до консистенції рідкої сметани, ретельно вимішуючи, щоб не було грудочок. Дайте тісту постояти хвилин 30.

Наріжте цибулю дуже тонкими четвертинками кілець, а сало — дрібними кубиками. Викладіть сало і смажте на середньому вогні, витоплюючи жир. Вийміть шкварки шумівкою і злийте жир у мисочку, залишивши в сковороді приблизно 2 ст. л.

Покладіть у сковорідку цибулю, перемішайте й обсмажуйте на середньому вогні. Викладіть смажену цибулю до шкварків, перемішайте та посоліть.

На добре розігріту і змащену розтопленим жиром із мисочки сковороду викладіть чайну ложку шкварок із цибулею, залийте млинцевим тістом і смажте млинці, як зазвичай. Поки у вас не скінчаться шкварки і тісто.

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