Ситна страва на вечерю: рецепт млинців на кефірі з цибулею та шкварками
За цим рецептом виходить солідна страва, яка цілком може стати основною.
Пишні млинці на кефірі з цибулею та шкварками — це не тонкі французькі крепи, а повноцінна ситна вечеря. Такі млинці готуються без начинки. Цибуля і шкварки вмішуються в млинцеве тісто. Фокус розповість, як приготувати такі млинці.
Млинці зі шкварками
Інгредієнти:
- 100 г вершкового масла;
- 4 яйця;
- 450 г борошна;
- дрібка солі;
- 1 ст. л. цукру;
- 750 мл кефіру;
- рослинна олія для смаження;
- 150–200 г сирого або солоного свинячого сала;
- 2 великі цибулини.
Розтопіть вершкове масло і трохи остудіть. Збийте яйця вінчиком до однорідності, змішайте з маслом. Додайте борошно, сіль і цукор, ретельно розмішайте.
Розведіть тісто кефіром до консистенції рідкої сметани, ретельно вимішуючи, щоб не було грудочок. Дайте тісту постояти хвилин 30.
Наріжте цибулю дуже тонкими четвертинками кілець, а сало — дрібними кубиками. Викладіть сало і смажте на середньому вогні, витоплюючи жир. Вийміть шкварки шумівкою і злийте жир у мисочку, залишивши в сковороді приблизно 2 ст. л.
Покладіть у сковорідку цибулю, перемішайте й обсмажуйте на середньому вогні. Викладіть смажену цибулю до шкварків, перемішайте та посоліть.
На добре розігріту і змащену розтопленим жиром із мисочки сковороду викладіть чайну ложку шкварок із цибулею, залийте млинцевим тістом і смажте млинці, як зазвичай. Поки у вас не скінчаться шкварки і тісто.
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