Блины или вареники: когда Масленица 2025 года и как ее празднуют по украинским традициям

Сыропуст, Колодий, Масленица или Масленица — празднование перехода от зимы к весне украинцы называют по-разному, и у каждого региона есть свои особые традиции.

Related video

Традиционная славянская праздничная неделя Масленица (Масленица) 2025 года начнется уже через несколько дней. Когда Масленица ступает на порог, она изгоняет морозную зиму и призывает встречать теплую весну. Украинцы имеют множество веселых и ярких обрядов, которыми сопровождаются последние семь дней перед Великим постом.

Когда Масленица 2025

Как и в любой другой год, дата привязана к Пасхе. Самый большой христианский праздник в этом году будут отмечать 20 апреля, поэтому Масленица (Масленица) 2025 года в Украине пройдет с 24 февраля по 2 марта.

У каждого дня есть свои традиции и символизм:

понедельник — встреча весны, в этот день устраивали катание на санках с заснеженных горок (чем дальше заедут санки — тем лучше будет урожай);

вторник — заигрывание, молодежь ищет своих суженых и присматривается друг к другу на гуляниях;

среда — день лакомств, столы заставляли различными вкусными блюдами, а зять должен был идти на угощение к теще;

четверг — разгуляй, время громких развлечений и веселья;

пятница — "тещины вечеринки", теперь уже зять должен был приглашать свою тещу в гости;

суббота — "зовичные посиделки", замужние женщины приглашали сестер мужа, угощали и гадали на будущее;

воскресенье — проводы, когда Масленица уступает Великому посту (в это воскресенье, которое называют Прощеным, люди просят друг у друга прощения).

Как правильно: Масленица или Масленица

Правильно на украинском весеннее действо называется Масленицей, когда Масленица — название с русскими корнями, распространившееся среди украинцев в 1960-х годах XX века, объясняла старший научный сотрудник Херсонского областного краеведческого музея Марина Аскурава в интервью "BBC-Украина". Название "Масленица" происходит от масляных блюд, которые украинцы много ели в эти дни.

Блины или вареники

Для наших предков главным продуктом на Масленицу были вареники, начиненные творогом. Также это могли быть блинчики, молочные каши, сырники, разнообразные запеканки и сладкие лакомства. Каждый регион имел свои аутентичные блюда. Например, в Херсонской области популярной была бабка из лапши или риса, к которой добавляли изюм.

Напомним, Фокус публиковал рецепт тонких гречневых блинов.

Также Фокус собирал топ лучших мясных начинок для блинов, который пригодится, когда Масленица потребует причудливых угощений для гостей.