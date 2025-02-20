Блины или вареники: когда Масленица 2025 года и как ее празднуют по украинским традициям
Сыропуст, Колодий, Масленица или Масленица — празднование перехода от зимы к весне украинцы называют по-разному, и у каждого региона есть свои особые традиции.
Традиционная славянская праздничная неделя Масленица (Масленица) 2025 года начнется уже через несколько дней. Когда Масленица ступает на порог, она изгоняет морозную зиму и призывает встречать теплую весну. Украинцы имеют множество веселых и ярких обрядов, которыми сопровождаются последние семь дней перед Великим постом.
Когда Масленица 2025
Как и в любой другой год, дата привязана к Пасхе. Самый большой христианский праздник в этом году будут отмечать 20 апреля, поэтому Масленица (Масленица) 2025 года в Украине пройдет с 24 февраля по 2 марта.
У каждого дня есть свои традиции и символизм:
- понедельник — встреча весны, в этот день устраивали катание на санках с заснеженных горок (чем дальше заедут санки — тем лучше будет урожай);
- вторник — заигрывание, молодежь ищет своих суженых и присматривается друг к другу на гуляниях;
- среда — день лакомств, столы заставляли различными вкусными блюдами, а зять должен был идти на угощение к теще;
- четверг — разгуляй, время громких развлечений и веселья;
- пятница — "тещины вечеринки", теперь уже зять должен был приглашать свою тещу в гости;
- суббота — "зовичные посиделки", замужние женщины приглашали сестер мужа, угощали и гадали на будущее;
- воскресенье — проводы, когда Масленица уступает Великому посту (в это воскресенье, которое называют Прощеным, люди просят друг у друга прощения).
Как правильно: Масленица или Масленица
Правильно на украинском весеннее действо называется Масленицей, когда Масленица — название с русскими корнями, распространившееся среди украинцев в 1960-х годах XX века, объясняла старший научный сотрудник Херсонского областного краеведческого музея Марина Аскурава в интервью "BBC-Украина". Название "Масленица" происходит от масляных блюд, которые украинцы много ели в эти дни.
Блины или вареники
Для наших предков главным продуктом на Масленицу были вареники, начиненные творогом. Также это могли быть блинчики, молочные каши, сырники, разнообразные запеканки и сладкие лакомства. Каждый регион имел свои аутентичные блюда. Например, в Херсонской области популярной была бабка из лапши или риса, к которой добавляли изюм.
Напомним, Фокус публиковал рецепт тонких гречневых блинов.
Также Фокус собирал топ лучших мясных начинок для блинов, который пригодится, когда Масленица потребует причудливых угощений для гостей.