Млинці чи вареники: коли Масниця 2025 року та як її святкують за українськими традиціями

Сиропуст, Колодій, Масляна чи Масниця — святкування переходу від зими до весни українці називають по-різному, і кожен регіон має власні особливі традиції.

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Традиційний слов'янський святковий тиждень Масниця (Масляна) 2025 року почнеться вже за кілька днів. Коли Масляна ступає на поріг, вона виганяє морозну зиму та закликає зустрічати теплу весну. Українці мають безліч веселих і яскравих обрядів, якими супроводжуються останні сім днів перед Великим постом.

Коли Масниця 2025

Як і в будь-який інший рік, дата прив'язана до Великодня. Найбільше християнське свято цьогоріч відзначатимуть 20 квітня, тож Масниця (Масляна) 2025 року в Україні пройде з 24 лютого до 2 березня.

Кожен день має свої традиції та символізм:

понеділок — зустріч весни, у цей день влаштовували катання на санках з засніжених гірок (чим далі заїдуть санчата — тим кращий буде врожай);

вівторок — загравання, молодь шукає своїх суджених і придивляється один до одного на гуляннях;

середа — день ласощів, столи заставляли різними смачними стравами, а зять мав іти на частування до тещі;

четвер — розгуляй, час гучних розваг і веселощів;

п'ятниця — "тещині вечірки", тепер уже зять повинен був запрошувати свою тещу в гості;

субота — "зовичні посиденьки", заміжні жінки запрошували сестер чоловіка, пригощали та ворожили на майбутнє;

неділя — проводи, коли Масляна поступається Великому посту (цієї неділі, яку називають Прощеною, люди просять одне в одного пробачення).

Як правильно: Масляна чи Масниця

Правильно українською весняне дійство називається Масницею, коли Масляна — назва з російським з корінням, що розповсюдилася серед українців у 1960-х роках XX століття, пояснювала старша наукова співробітниця Херсонського обласного краєзнавчого музею Марина Аскурава в інтерв'ю "BBC-Україна". Назва "Масниця" походить від масних страв, які українці багато їли в ці дні.

Млинці чи вареники

Для наших предків головним продуктом на Масницю були вареники, начинені сиром. Також це могли бути налисники, молочні каші, сирники, різноманітні запіканки та солодкі ласощі. Кожен регіон мав свої автентичні страви. Наприклад, у Херсонській області популярною була бабка з локшини чи рису, до якої додавали родзинки.

Нагадаємо, Фокус публікував рецепт тонких гречаних млинців.

Також Фокус збирав топ кращих м'ясних начинок для млинців, який стане в пригоді, коли Масляна вимагатиме вигадливих частувань для гостей.