Вкуснейшее блюдо за 5 минут: рецепт сытного перекуса

Это блюдо можно также приготовить на завтрак. а начинку подобрать по своему вкусу.

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Рецепт быстрого перекуса имеется у каждой хозяйки свой, поскольку каждой знакома ситуация, когда нужно оперативно что-то приготовить, чтобы утолить голод или дать с собой мужу на работу, ребенку в школу или взять с собой. Известный кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась своим проверенным рецептом, и он наверняка понравится всем, кто попробует это блюдо. На его приготовление уйдет всего несколько минут.

Сытный перекус

Ингредиенты:

хлеб любой (булочки, нарезной батон или тостовый хлеб);

яйцо – 2 шт;

сыр;

ветчина, колбаса или запеченные куриное филе;

салатный лист;

помидор.

Способ приготовления:

Взбитые яйца вылить в смазанную маслом сковороду (можно и без масла). Сверху положить два куска хлеба. Как только яйца прожарятся, все перевернуть. Выложить начинку на одну половину и накрыть второй, как показано на видео.

Такое блюдо может быть не только вариантом перекуса, но и отличным решением для сытного завтрака.

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