Вкуснейшее блюдо за 5 минут: рецепт сытного перекуса
Это блюдо можно также приготовить на завтрак. а начинку подобрать по своему вкусу.
Рецепт быстрого перекуса имеется у каждой хозяйки свой, поскольку каждой знакома ситуация, когда нужно оперативно что-то приготовить, чтобы утолить голод или дать с собой мужу на работу, ребенку в школу или взять с собой. Известный кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась своим проверенным рецептом, и он наверняка понравится всем, кто попробует это блюдо. На его приготовление уйдет всего несколько минут.
Сытный перекус
Ингредиенты:
- хлеб любой (булочки, нарезной батон или тостовый хлеб);
- яйцо – 2 шт;
- сыр;
- ветчина, колбаса или запеченные куриное филе;
- салатный лист;
- помидор.
Способ приготовления:
Взбитые яйца вылить в смазанную маслом сковороду (можно и без масла). Сверху положить два куска хлеба. Как только яйца прожарятся, все перевернуть. Выложить начинку на одну половину и накрыть второй, как показано на видео.
Такое блюдо может быть не только вариантом перекуса, но и отличным решением для сытного завтрака.
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