Смачна страва за 5 хвилин: рецепт ситного перекусу
Цю страву можна також приготувати на сніданок, а начинку підібрати на свій смак.
Рецепт швидкого перекусу має кожна господиня свій, оскільки кожній знайома ситуація, коли потрібно оперативно щось приготувати, щоб вгамувати голод або дати з собою чоловіку на роботу, дитині до школи чи взяти з собою. Відома кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася своїм перевіреним рецептом, і він напевно сподобається всім, хто спробує цю страву. На її приготування піде всього кілька хвилин.
Ситний перекус
Інгредієнти:
- хліб будь-який (булочки, нарізний батон або тостовий хліб);
- яйце – 2 шт;
- сир;
- шинка, ковбаса або запечене куряче філе;
- салатний лист;
- помідор.
Спосіб приготування:
Збиті яйця вилити в змащену олією сковорідку (можна і без олії). Зверху покласти два шматки хліба. Щойно яйця просмажаться, все перевернути. Викласти начинку на одну половину і накрити другою, як показано на відео.
Така страва може бути не тільки варіантом перекусу, а й чудовим рішенням для ситного сніданку.
Читайте також:
Перекус нашвидкуруч: рецепт бутербродів із сиром і крабовими паличками
Домашня шаурма з дуже смачним соусом: простий рецепт популярного перекусу
Перекус нашвидкуруч: рецепт трубочок із лаваша із сирною начинкою