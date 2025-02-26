Смачна страва за 5 хвилин: рецепт ситного перекусу

Цю страву можна також приготувати на сніданок, а начинку підібрати на свій смак.

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Рецепт швидкого перекусу має кожна господиня свій, оскільки кожній знайома ситуація, коли потрібно оперативно щось приготувати, щоб вгамувати голод або дати з собою чоловіку на роботу, дитині до школи чи взяти з собою. Відома кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася своїм перевіреним рецептом, і він напевно сподобається всім, хто спробує цю страву. На її приготування піде всього кілька хвилин.

Ситний перекус

Інгредієнти:

хліб будь-який (булочки, нарізний батон або тостовий хліб);

яйце – 2 шт;

сир;

шинка, ковбаса або запечене куряче філе;

салатний лист;

помідор.

Спосіб приготування:

Збиті яйця вилити в змащену олією сковорідку (можна і без олії). Зверху покласти два шматки хліба. Щойно яйця просмажаться, все перевернути. Викласти начинку на одну половину і накрити другою, як показано на відео.

Така страва може бути не тільки варіантом перекусу, а й чудовим рішенням для ситного сніданку.

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