Вкуснее не бывает: рецепт яично-сырного рулета

Рулет получается очень сытным и ароматным.

Related video

Вкусных закусок много не бывает, и кулинарный блогер Катерина Мовчан предлагает добавить еще один рецепт в вашу кулинарную книгу, чтобы порадовать не только близких, но и гостей удивить своим талантом.

Яично-сырный закусочный рулет

Ингредиенты:

яйца – 5 шт;

твердый сыр – 100 гр;

сметана – 120 гр;

итальянские травы – 0,5 ч. л;

соль и перец по вкусу

сливочные плавленые сырки – 4 шт;

чеснок – 4 зубчика;

майонез – 2 ст. л;

небольшой пучок нарезанного укропа.

Способ приготовления:

Нагревать духовку до 180 градусов (режим верх-низ с конвекцией). В миску вбить яйца, добавить соль, перец, итальянские травы и перемешать. Затем добавить сметану и натертый твердый сыр, хорошо перемешать.

На противень выложить лист пергамента, вылить яично-творожную массу, распределить по пергаменту, пытаясь сформировать ровный прямоугольник.

Отправить выпекаться на 10 минут в духовку.

На рабочую поверхность выложить еще один лист пергамента. Перевернуть на него лепешку и снять пергамент, на котором выпекался корж, оставить остывать.

Для начинки натереть плавленый сыр и чеснок на мелкой терке. Добавить мелко нарезанный укроп, майонез и перец. Перемешать.

Начинку распределить по поверхности яично-творожного коржа, а затем свернуть в рулет.

Зафиксировать рулет пергаментом и поставить в холодильник на 30-40 минут. После этого нарезать на порционные куски и подавать к столу.

Читайте также:

Рулет из лаваша в духовке: рецепт вкусной и простой закуски

Любимое блюдо президента: мясной рулет по рецепту матери Дональда Трампа

Невероятно вкусный сладкий рулет: рецепт выпечки с апельсином и шоколадом