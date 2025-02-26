Вкуснее не бывает: рецепт яично-сырного рулета
Рулет получается очень сытным и ароматным.
Вкусных закусок много не бывает, и кулинарный блогер Катерина Мовчан предлагает добавить еще один рецепт в вашу кулинарную книгу, чтобы порадовать не только близких, но и гостей удивить своим талантом.
Яично-сырный закусочный рулет
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт;
- твердый сыр – 100 гр;
- сметана – 120 гр;
- итальянские травы – 0,5 ч. л;
- соль и перец по вкусу
- сливочные плавленые сырки – 4 шт;
- чеснок – 4 зубчика;
- майонез – 2 ст. л;
- небольшой пучок нарезанного укропа.
Способ приготовления:
Нагревать духовку до 180 градусов (режим верх-низ с конвекцией). В миску вбить яйца, добавить соль, перец, итальянские травы и перемешать. Затем добавить сметану и натертый твердый сыр, хорошо перемешать.
На противень выложить лист пергамента, вылить яично-творожную массу, распределить по пергаменту, пытаясь сформировать ровный прямоугольник.
Отправить выпекаться на 10 минут в духовку.
На рабочую поверхность выложить еще один лист пергамента. Перевернуть на него лепешку и снять пергамент, на котором выпекался корж, оставить остывать.
Для начинки натереть плавленый сыр и чеснок на мелкой терке. Добавить мелко нарезанный укроп, майонез и перец. Перемешать.
Начинку распределить по поверхности яично-творожного коржа, а затем свернуть в рулет.
Зафиксировать рулет пергаментом и поставить в холодильник на 30-40 минут. После этого нарезать на порционные куски и подавать к столу.
Читайте также:
Рулет из лаваша в духовке: рецепт вкусной и простой закуски
Любимое блюдо президента: мясной рулет по рецепту матери Дональда Трампа
Невероятно вкусный сладкий рулет: рецепт выпечки с апельсином и шоколадом