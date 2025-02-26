Смачніше не буває: рецепт яєчно-сирного рулету

Рулет виходить дуже ситним і ароматним.

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Смачних закусок багато не буває, і кулінарна блогерка Катерина Мовчан пропонує додати ще один рецепт до вашої кулінарної книжки, щоб потішити не тільки близьких, а й гостей здивувати своїм талантом.

Яєчно-сирний закусочний рулет

Інгредієнти:

яйця – 5 шт;

твердий сир – 100 гр;

сметана – 120 гр;

італійські трави – 0,5 ч. л;

сіль і перець за смаком

вершкові плавлені сирки – 4 шт;

часник – 4 зубчики;

майонез – 2 ст. л;

невеликий пучок нарізаного кропу.

Спосіб приготування:

Нагрівати духовку до 180 градусів (режим верх-низ із конвекцією). У миску вбити яйця, додати сіль, перець, італійські трави і перемішати. Потім додати сметану і натертий твердий сир, добре перемішати.

На деко викласти аркуш пергаменту, вилити яєчно-сирну масу, розподілити по пергаменту, намагаючись сформувати рівний прямокутник.

Відправити випікатися на 10 хвилин у духовку.

На робочу поверхню викласти ще один аркуш пергаменту. Перевернути на нього корж і зняти пергамент, на якому випікався корж, залишити вистигати.

Для начинки натерти плавлений сир і часник на дрібній тертці. Додати дрібно нарізаний кріп, майонез і перець. Перемішати.

Начинку розподілити по поверхні яєчно-сирного коржа, а потім згорнути в рулет.

Зафіксувати рулет пергаментом і поставити в холодильник на 30-40 хвилин. Після цього нарізати на порційні шматки та подавати до столу.

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