Смачніше не буває: рецепт яєчно-сирного рулету
Рулет виходить дуже ситним і ароматним.
Смачних закусок багато не буває, і кулінарна блогерка Катерина Мовчан пропонує додати ще один рецепт до вашої кулінарної книжки, щоб потішити не тільки близьких, а й гостей здивувати своїм талантом.
Яєчно-сирний закусочний рулет
Інгредієнти:
- яйця – 5 шт;
- твердий сир – 100 гр;
- сметана – 120 гр;
- італійські трави – 0,5 ч. л;
- сіль і перець за смаком
- вершкові плавлені сирки – 4 шт;
- часник – 4 зубчики;
- майонез – 2 ст. л;
- невеликий пучок нарізаного кропу.
Спосіб приготування:
Нагрівати духовку до 180 градусів (режим верх-низ із конвекцією). У миску вбити яйця, додати сіль, перець, італійські трави і перемішати. Потім додати сметану і натертий твердий сир, добре перемішати.
На деко викласти аркуш пергаменту, вилити яєчно-сирну масу, розподілити по пергаменту, намагаючись сформувати рівний прямокутник.
Відправити випікатися на 10 хвилин у духовку.
На робочу поверхню викласти ще один аркуш пергаменту. Перевернути на нього корж і зняти пергамент, на якому випікався корж, залишити вистигати.
Для начинки натерти плавлений сир і часник на дрібній тертці. Додати дрібно нарізаний кріп, майонез і перець. Перемішати.
Начинку розподілити по поверхні яєчно-сирного коржа, а потім згорнути в рулет.
Зафіксувати рулет пергаментом і поставити в холодильник на 30-40 хвилин. Після цього нарізати на порційні шматки та подавати до столу.
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