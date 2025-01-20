Улюблена страва президента: м'ясний рулет за рецептом матері Дональда Трампа

Цей рулет присутній на столі Дональда Трампа на будь-якому сімейному святі, бо ще з дитинства його готувала мама політика.

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Оскільки головна подія сьогодення у світі — інавгурація 47-го президента Дональда Трампа, не зайвим буде згадати не лише про його плани чи минулі вчинки, а й про улюблену страву. Такою є м'ясний рулет (meatloaf), який політику ще в дитинстві готувала його мати Мері Енн Трамп. Рецептом страви поділилося видання CNN.

Улюблений м'ясний пиріг Дональда Трампа

Інгредієнти:

свіжий яловичий фарш – 900 г;

іспанська цибуля (кальсот) – 1 шт (можна замінити цибулею-пореєм або цибулею-шалот);

червоний болгарський перець – 1 шт;

зелений болгарський перець – 1 шт;

часник – 2 зубчики;

помідор великий – 1 шт;

яйця великі — 2 шт;

приправлені панірувальні сухарі – 2/3 склянки;

рубана петрушка – 1/4 склянки;

томатне пюре – 2/3 склянки;

сіль і перець – 1/2 ст. л.

Спосіб приготування:

Цибулю порізати дрібними кубиками. Перці очистити від насіння і теж порізати дрібними кубиками. У помідорі видалити максимум зерен і дрібно порізати, часник пропустити через прес.

У каструлі з товстим дном або на сковорідці обсмажити перець, цибулю, часник і помідор, поки цибуля не стане напівпрозорою, і дати охолонути.

У великій мисці змішати яловичий фарш, приготовані холодні овочі, яйця, панірувальні сухарі, петрушку, сіль і перець і добре перемішати.

Суміш вийняти з миски й помістити в керамічну форму для випічки, сформувавши буханець. Полити його томатним пюре і запікати в духовці за температури 180 градусів упродовж 45-55 хвилин або поки він не стане коричневим і твердим.

Дати йому відстоятися 10 хвилин перед тим, як нарізати. Подавати з грибною підливою та картопляним пюре.

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