Любимое блюдо президента: мясной рулет по рецепту матери Дональда Трампа

Этот рулет присутствует на столе Дональда Трампа на любом семейном празднике, потому что еще с детства его готовила мама политика.

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Поскольку главное событие сегодняшнего дня в мире – инаугурация 47-го президента Дональда Трампа, не лишним будет упомянуть не только о его планах или прошлых поступках, но и о любимом блюде. Таковым является мясной рулет (meatloaf), который политику еще в детстве готовила его мать Мэри Энн Трамп. Рецептом блюда поделилось издание CNN.

Любимый мясной пирог Дональда Трампа

Ингредиенты:

свежий говяжий фарш – 900 гр;

испанский лук (кальсот) – 1 шт (можно заменить луком-пореем или луком-шалотом);

красный болгарский перец – 1 шт;

зеленый болгарский перец – 1 шт;

чеснок – 2 зубчика;

помидор крупный – 1 шт;

яйца крупные – 2 шт;

приправленные панировочные сухари – 2/3 стакана;

рубленая петрушка – 1/4 стакана;

томатное пюре – 2/3 стакана;

соль и перец – 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

Лук порезать мелкими кубиками. Перцы очистить от семян и тоже порезать мелкими кубиками. В помидоре удалить максимум зерен и мелко порезать, чеснок пропустить через пресс.

В кастрюле с толстым дном или на сковородке обжарить перец, лук, чеснок и помидор, пока лук не станет полупрозрачным, и дать остыть.

В большой миске смешать говяжий фарш, приготовленные холодные овощи, яйца, панировочные сухари, петрушку, соль и перец и хорошо перемешать.

Смесь вынуть из миски и поместить в керамическую форму для выпечки, сформировав буханку. Полить ее томатным пюре и запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 45-55 минут или пока он не станет коричневым и твердым.

Дать ему отстояться 10 минут перед тем, как нарезать. Подавать с грибной подливкой и картофельным пюре.

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