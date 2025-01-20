Любимое блюдо президента: мясной рулет по рецепту матери Дональда Трампа
Этот рулет присутствует на столе Дональда Трампа на любом семейном празднике, потому что еще с детства его готовила мама политика.
Поскольку главное событие сегодняшнего дня в мире – инаугурация 47-го президента Дональда Трампа, не лишним будет упомянуть не только о его планах или прошлых поступках, но и о любимом блюде. Таковым является мясной рулет (meatloaf), который политику еще в детстве готовила его мать Мэри Энн Трамп. Рецептом блюда поделилось издание CNN.
Любимый мясной пирог Дональда Трампа
Ингредиенты:
- свежий говяжий фарш – 900 гр;
- испанский лук (кальсот) – 1 шт (можно заменить луком-пореем или луком-шалотом);
- красный болгарский перец – 1 шт;
- зеленый болгарский перец – 1 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- помидор крупный – 1 шт;
- яйца крупные – 2 шт;
- приправленные панировочные сухари – 2/3 стакана;
- рубленая петрушка – 1/4 стакана;
- томатное пюре – 2/3 стакана;
- соль и перец – 1/2 ст. л.
Способ приготовления:
Лук порезать мелкими кубиками. Перцы очистить от семян и тоже порезать мелкими кубиками. В помидоре удалить максимум зерен и мелко порезать, чеснок пропустить через пресс.
В кастрюле с толстым дном или на сковородке обжарить перец, лук, чеснок и помидор, пока лук не станет полупрозрачным, и дать остыть.
В большой миске смешать говяжий фарш, приготовленные холодные овощи, яйца, панировочные сухари, петрушку, соль и перец и хорошо перемешать.
Смесь вынуть из миски и поместить в керамическую форму для выпечки, сформировав буханку. Полить ее томатным пюре и запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 45-55 минут или пока он не станет коричневым и твердым.
Дать ему отстояться 10 минут перед тем, как нарезать. Подавать с грибной подливкой и картофельным пюре.
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