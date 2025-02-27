Разноцветные блины: как приготовить и какие тайные ингредиенты добавить

На Масленицу можно приготовить не только традиционные блины, но и сделать их яркими.

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Обычные блины приготовить просто. А можно сделать их разноцветными. Проще всего добавить обычный пищевой краситель, однако можно воспользоваться фруктовыми и овощными соками, чтобы сделать блины яркими. Фокус расскажет, как это сделать.

Желтые блины

Ингредиенты:

морковный фреш — 400 мл;

4 яйца;

соль — 4 г;

сахар — 15 г;

масло растительное — 40 г;

молоко — 600 мл;

мука пшеничная — 375 г.

Зеленые блины

Ингредиенты:

шпинат мороженый — 180 г;

4 яйца;

соль — 4 г;

сахар — 15 г;

масло растительное — 40 г;

молоко — 900 мл;

мука пшеничная — 300 г.

Красные блины

Ингредиенты:

свекольный фреш — 400 мл;

яйцо куриное — 4 шт

4 яйца;

сахар —15 г;

масло растительное — 40 г;

молоко — 600 мл;

мука пшеничная —375 г.

Для зеленых блинов шпинат надо разморозить и смешать в блендере с третьей частью молока. Яйца, соль, сахар, растительное масло, оставшееся молоко и шпинатную смесь нужно соединить и взбить до однородной массы венчиком. Введите частями просеянную муку, перемешайте. Сделайте тесто и выпекайте зеленые блины, как и обычные.

Красные и желтые блины готовятся по одной схеме: яйца, соль, сахар, масло растительное, молоко и овощной фреш нужно соединить и взбить венчиком. Добавить порциями просеянную муку и перемешать. Замесите тесто и пеките блины.

Далее подавайте их с любыми начинками по своему вкусу.

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