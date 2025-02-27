Разноцветные блины: как приготовить и какие тайные ингредиенты добавить
На Масленицу можно приготовить не только традиционные блины, но и сделать их яркими.
Обычные блины приготовить просто. А можно сделать их разноцветными. Проще всего добавить обычный пищевой краситель, однако можно воспользоваться фруктовыми и овощными соками, чтобы сделать блины яркими. Фокус расскажет, как это сделать.
Желтые блины
Ингредиенты:
- морковный фреш — 400 мл;
- 4 яйца;
- соль — 4 г;
- сахар — 15 г;
- масло растительное — 40 г;
- молоко — 600 мл;
- мука пшеничная — 375 г.
Зеленые блины
Ингредиенты:
- шпинат мороженый — 180 г;
- 4 яйца;
- соль — 4 г;
- сахар — 15 г;
- масло растительное — 40 г;
- молоко — 900 мл;
- мука пшеничная — 300 г.
Красные блины
Ингредиенты:
- свекольный фреш — 400 мл;
- яйцо куриное — 4 шт
- 4 яйца;
- сахар —15 г;
- масло растительное — 40 г;
- молоко — 600 мл;
- мука пшеничная —375 г.
Для зеленых блинов шпинат надо разморозить и смешать в блендере с третьей частью молока. Яйца, соль, сахар, растительное масло, оставшееся молоко и шпинатную смесь нужно соединить и взбить до однородной массы венчиком. Введите частями просеянную муку, перемешайте. Сделайте тесто и выпекайте зеленые блины, как и обычные.
Красные и желтые блины готовятся по одной схеме: яйца, соль, сахар, масло растительное, молоко и овощной фреш нужно соединить и взбить венчиком. Добавить порциями просеянную муку и перемешать. Замесите тесто и пеките блины.
Далее подавайте их с любыми начинками по своему вкусу.
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