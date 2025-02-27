Різнокольорові млинці: як приготувати та які таємні інгредієнти додати
На Масляну можна приготувати не тільки традиційні млинці, а й зробити їх яскравими.
Звичайні млинці приготувати просто. А можна зробити їх різнокольоровими. Найпростіше додати звичайний харчовий барвник, проте можна скористатися фруктовими та овочевими соками, щоб зробити млинці яскравими. Фокус розповість, як це зробити.
Жовті млинці
Інгредієнти:
- морквяний фреш — 400 мл;
- 4 яйця;
- сіль — 4 г;
- цукор — 15 г;
- олія рослинна — 40 г;
- молоко — 600 мл;
- борошно пшеничне — 375 г.
Зелені млинці
Інгредієнти:
- шпинат морожений — 180 г;
- 4 яйця;
- сіль — 4 г;
- цукор — 15 г;
- олія рослинна — 40 г;
- молоко — 900 мл;
- борошно пшеничне — 300 г.
Червоні млинці
Інгредієнти:
- буряковий фреш — 400 мл;
- яйце куряче — 4 шт
- 4 яйця;
- цукор -15 г;
- олія рослинна — 40 г;
- молоко — 600 мл;
- борошно пшеничне -375 г.
Для зелених млинців шпинат треба розморозити і змішати в блендері з третьою частиною молока. Яйця, сіль, цукор, олію, молоко, що залишилося, та шпинатну суміш треба з'єднати та збити до однорідної маси вінчиком. Введіть частинами просіяне борошно, перемішайте. Зробіть тісто і випікайте зелені млинці, як і звичайні.
Червоні та жовті млинці готуються за однією схемою: яйця, сіль, цукор, олію олію, молоко та овочевий фреш потрібно з'єднати та збити вінчиком. Додати порціями просіяне борошно і перемішати. Замісіть тісто і печіть млинці.
Далі подавайте їх із будь-якими начинками на свій смак.
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