Різнокольорові млинці: як приготувати та які таємні інгредієнти додати

На Масляну можна приготувати не тільки традиційні млинці, а й зробити їх яскравими.

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Звичайні млинці приготувати просто. А можна зробити їх різнокольоровими. Найпростіше додати звичайний харчовий барвник, проте можна скористатися фруктовими та овочевими соками, щоб зробити млинці яскравими. Фокус розповість, як це зробити.

Жовті млинці

Інгредієнти:

морквяний фреш — 400 мл;

4 яйця;

сіль — 4 г;

цукор — 15 г;

олія рослинна — 40 г;

молоко — 600 мл;

борошно пшеничне — 375 г.

Зелені млинці

Інгредієнти:

шпинат морожений — 180 г;

4 яйця;

сіль — 4 г;

цукор — 15 г;

олія рослинна — 40 г;

молоко — 900 мл;

борошно пшеничне — 300 г.

Червоні млинці

Інгредієнти:

буряковий фреш — 400 мл;

яйце куряче — 4 шт

4 яйця;

цукор -15 г;

олія рослинна — 40 г;

молоко — 600 мл;

борошно пшеничне -375 г.

Для зелених млинців шпинат треба розморозити і змішати в блендері з третьою частиною молока. Яйця, сіль, цукор, олію, молоко, що залишилося, та шпинатну суміш треба з'єднати та збити до однорідної маси вінчиком. Введіть частинами просіяне борошно, перемішайте. Зробіть тісто і випікайте зелені млинці, як і звичайні.

Червоні та жовті млинці готуються за однією схемою: яйця, сіль, цукор, олію олію, молоко та овочевий фреш потрібно з'єднати та збити вінчиком. Додати порціями просіяне борошно і перемішати. Замісіть тісто і печіть млинці.

Далі подавайте їх із будь-якими начинками на свій смак.

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