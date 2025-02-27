Овсяные блины: рецепт оригинального блюда на Масленицу
Такие блины полезней блинчиков из пшеничной муки.
На Масленицу готовят блины. И в классическом рецепте блины готовятся из пшеничной муки. Но можно приготовить и из овсяной. Это приятное разнообразие и новый вкус на праздники. Фокус расскажет, как их приготовить.
Овсяные блины
Ингредиенты:
- мука овсяная — 300–400 г;
- два стакана молока;
- желтки яичные — 6 шт.;
- белок яичный — 4 шт.;
- дрожжи свежие — 10 г;
- масло сливочное — 2 ст. л.;
- сахар (можно заменить на стевию) — 2 ч. л.;
- соль.
Сначала приготовьте тесто для блинов. Муку просейте, молоко нагрейте до 35–37 °С. Дрожжи разведите в небольшом количестве молока и дайте постоять 10 минут.
Смешайте муку с оставшимся молоком, добавьте молоко с дрожжами, поставьте в теплое место на 30 минут. После добавьте желтки, растертые с сахаром и солью и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте. Добавьте взбитые в пышную пену белки, аккуратно и быстро перемешав их с тестом деревянной или силиконовой лопаткой.
Выпекайте овсяные на блинной сковороде, смазывая ее маслом.
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