Овсяные блины: рецепт оригинального блюда на Масленицу

Такие блины полезней блинчиков из пшеничной муки.

Related video

На Масленицу готовят блины. И в классическом рецепте блины готовятся из пшеничной муки. Но можно приготовить и из овсяной. Это приятное разнообразие и новый вкус на праздники. Фокус расскажет, как их приготовить.

Овсяные блины

Ингредиенты:

мука овсяная — 300–400 г;

два стакана молока;

желтки яичные — 6 шт.;

белок яичный — 4 шт.;

дрожжи свежие — 10 г;

масло сливочное — 2 ст. л.;

сахар (можно заменить на стевию) — 2 ч. л.;

соль.

Сначала приготовьте тесто для блинов. Муку просейте, молоко нагрейте до 35–37 °С. Дрожжи разведите в небольшом количестве молока и дайте постоять 10 минут.

Смешайте муку с оставшимся молоком, добавьте молоко с дрожжами, поставьте в теплое место на 30 минут. После добавьте желтки, растертые с сахаром и солью и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте. Добавьте взбитые в пышную пену белки, аккуратно и быстро перемешав их с тестом деревянной или силиконовой лопаткой.

Выпекайте овсяные на блинной сковороде, смазывая ее маслом.

Читайте также:

Разноцветные блины: как приготовить и какие тайные ингредиенты добавить

Блины или вареники: когда Масленица 2025 года и как ее празднуют по украинским традициям

Меню на Масленицу: рецепт блинов с дырочками