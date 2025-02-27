Вівсяні млинці: рецепт оригінальної страви на Масляну

Такі млинці корисніші за млинці з пшеничного борошна.

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На Масляну готують млинці. І в класичному рецепті млинці готуються з пшеничного борошна. Але можна приготувати і з вівсяного. Це приємна різноманітність і новий смак на свята. Фокус розповість, як їх приготувати.

Вівсяні млинці

Інгредієнти:

борошно вівсяне — 300-400 г;

дві склянки молока;

жовтки яєчні — 6 шт;

білок яєчний — 4 шт;

дріжджі свіжі — 10 г;

масло вершкове — 2 ст. л.;

цукор (можна замінити на стевію) — 2 ч. л.;

сіль.

Спочатку приготуйте тісто для млинців. Борошно просійте, молоко нагрійте до 35-37 °С. Дріжджі розведіть у невеликій кількості молока і дайте постояти 10 хвилин.

Змішайте борошно з молоком, що залишилося, додайте молоко з дріжджами, поставте в тепле місце на 30 хвилин. Після додайте жовтки, розтерті з цукром і сіллю та розтоплене вершкове масло. Добре перемішайте. Додайте збиті в пишну піну білки, акуратно і швидко перемішавши їх із тістом дерев'яною або силіконовою лопаткою.

Випікайте вівсяні на млинцевій сковороді, змащуючи її олією.

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