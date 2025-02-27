Вівсяні млинці: рецепт оригінальної страви на Масляну
Такі млинці корисніші за млинці з пшеничного борошна.
На Масляну готують млинці. І в класичному рецепті млинці готуються з пшеничного борошна. Але можна приготувати і з вівсяного. Це приємна різноманітність і новий смак на свята. Фокус розповість, як їх приготувати.
Вівсяні млинці
Інгредієнти:
- борошно вівсяне — 300-400 г;
- дві склянки молока;
- жовтки яєчні — 6 шт;
- білок яєчний — 4 шт;
- дріжджі свіжі — 10 г;
- масло вершкове — 2 ст. л.;
- цукор (можна замінити на стевію) — 2 ч. л.;
- сіль.
Спочатку приготуйте тісто для млинців. Борошно просійте, молоко нагрійте до 35-37 °С. Дріжджі розведіть у невеликій кількості молока і дайте постояти 10 хвилин.
Змішайте борошно з молоком, що залишилося, додайте молоко з дріжджами, поставте в тепле місце на 30 хвилин. Після додайте жовтки, розтерті з цукром і сіллю та розтоплене вершкове масло. Добре перемішайте. Додайте збиті в пишну піну білки, акуратно і швидко перемішавши їх із тістом дерев'яною або силіконовою лопаткою.
Випікайте вівсяні на млинцевій сковороді, змащуючи її олією.
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