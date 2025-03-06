Тертый пирог "Лимон": рецепт вкусной выпечки

В этом рецепте нет яиц и в нем самые простые ингредиенты.

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Тертые пироги — это простая и очень вкусная выпечка. А в этом рецепте особый аромат добавляет лимон. Тесто готовится просто из самых простых ингредиентов. Рецептом поделились на сайте Shuba.Life

Стоит заметить, что кроме мякоти 3-4 лимонов вам понадобится один апельсин.

Тертый пирог с лимоном

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная — 280 г;

масло сливочное 73% — 250 г;

сметана 20% — 50 г;

сахар — 60 г;

сахар ванильный — 10 г;

разрыхлитель — 2 г;

соль — 0,5 г.

Для начинки:

лимон — 300 г;

апельсин — 150 г;

сахар — 150 г;

крахмал — 30 г.

Для украшения:

сахарная пудра.

Форму 20×20 выстелите пергаментной бумагой. Замесите тесто. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и солью.

Сметану — с ванильным сахаром и сахаром, и перемешайте. К мучной смеси добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, разотрите в однородную мелкую крошку. Влейте сметанную смесь и быстро замесите тесто.

Тесто поделите на две части. Большую часть выложите в форму, распределите равномерным слоем по дну и сформируйте небольшой бортик высотой 1,5 см. Форму отправьте в холодильник на 1 час.

Меньшую часть теста заверните в пищевую пленку, придайте плоскую прямоугольную форму и отправьте в морозилку на 1 час.

И готовьте цитрусовую начинку. С лимонов снимите цедру, стараясь не задевать белую часть. Отделите мякоть от кожуры и удалите косточки.

Очищенный апельсин разрежьте и удалите косточки. Мякоть с цедрой измельчите блендером. Положите в кастрюлю и добавьте любой крахмал и сахар по вкусу. Поставьте кастрюлю на огонь и варите, пока начинка для тертого пирога не загустеет. Остудите начинку.

Духовку разогрейте до 200 °С. Выложите начинку на застывший корж, разровняйте, а сверху натрите на крупной терке замороженную часть теста. Выпекайте в разогретой духовке 25-30 минут до золотистого цвета. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

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